奇諾谷學區新決定臨時限制令 華裔教委有支持有反對

華裔 教委針對聖伯納汀諾縣高等法院的裁定，認為很不適當，完全無視家長權利。也有教委表示，只要平時家長與子女溝通順暢，問題迎刃而解。

羅蘭學區 華裔教委陳正治認為，法官裁定結果明顯偏袒州府，在沒有正式判決前，就已經給出了審理結果：州政府勝訴，奇諾谷學區敗訴。陳正治說，學區教委會決定代表著民意，而州政府用行政權和司法權壓制人民的聲音。民意是立法者在制定法律和政策時，要充分反映的重要內容。聖伯納汀諾縣高等法院裁定是一個不好的示範。

聖蓋博谷一位不具名的華裔教委表示，州府按照法規禁止老師就學生性別變更通知家長，但該學區的決定也是本著對學生負責。由於這個問題過於敏感，希望不要炒成熱點。實際上，只要平時家長和子女溝通順暢，家長自然對孩子的各種變化非常了解，而所謂是否通知家長到爭吵自然就會解決。

前學區教委聶曼麗認為，法院裁決是不對的。雖然根據加州教育法，學校和學區有責任保護學生隱私 和安全，包括性取向方面的隱私。但學生在未滿18歲之前，屬於未成年人。未成年人在法律上沒有自主權也不負任何責任，所有責任都必須由家長來擔負。如果不給家長自主權，卻要家長負責任，這是不正確的。