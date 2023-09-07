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孩子跨性別學校是否應通知家長 華人家長意見不一

記者邵敏／洛杉磯報導
大部分華人家長認為，孩子如果跨性別，學校應及時通知父母。（取自Unsplash,con）
大部分華人家長認為，孩子如果跨性別，學校應及時通知父母。（取自Unsplash,con）

如果孩子出現跨性別現象，大部分南加華人家長都認為，作為孩子監護人有權知情，學校理應及時通知父母；但也有家長表示，為了保護孩子，避免兩代人發生激烈衝突，學校無需告訴父母。

今年7月，奇諾谷學區（Chino Valley USD）教委會通過決議，如果學生被認定為跨性別者，老師必須及時通知家長。此舉引發極大爭議，加州檢察長邦塔（Rob Bonta)發出警告，認為該政策可能非法，聖伯納汀諾縣高等法院6日裁定，奇諾谷學區應暫停執行這項新政策。

對於法院的裁決，很多南加華人家長表示強烈反對。亞凱迪亞市（Arcadia）居民張先生憤慨不已，作為孩子的家長，此前他就聽說加州孩子如果改變性別，學校知情卻無需通知父母，「這樣的政策我無法理解，作為孩子的監護人，我認為知情權是家長最基本的權利。」

奇諾谷學區提出新倡議，曾讓張先生拍手叫好，他希望加州其他學區都能因此跟進，如今法院的裁定讓他非常失望。張先生解釋，舉家移民到美國，入鄉隨俗，他尊重跨性別者；但未成年孩子需要引導，可能孩子天生並不是跨性別者，只是被周圍環境影響，認為跨性別是時尚潮流，於是盲目跟隨。張先生強調說：「在這樣的關鍵時刻，家長需要知情、干預，聆聽孩子的真實想法，讓他們作出符合本心的正確選擇。」

阿罕布拉市（Alhambra）華人家長Emma說：「這麼大的事情，怎麼可以不讓父母知道。孩子在學校的學習成績、日常表現，老師都會及時和家長溝通，為什麼改變性別卻要隱瞞家長。」法院對奇諾谷學區的裁決，更讓她無法接受，「孩子由家長、學校、社會三方共同負責，家長肯定排在首位，未成年孩子發生任何事情，理應通知家長。」

在採訪過程中，很多傳統的中國移民家庭都表示擔憂。一位匿名的家長指出，事實上自己根本無法接受孩子可能成為一名跨性別者，「我們為了孩子的教育移民美國，但不希望孩子被過分開放、甚至有些變相鼓勵跨性別的環境影響。」有家長表示，加州有這些難以理解的政策，他們準備帶著孩子搬離到其他州。

但也有華人家長持不同意見，認為法院裁決正確，學校不應通知家長孩子的跨性別表現，這是保護孩子的正確做法。洛縣哈仙達岡（Hacienda Heights）居民曾女士是兩個孩子的華人媽媽，她早年就在國外接受教育並安家落戶。曾女士說，如果有一天，自己的孩子宣布是跨性別者，她完全能接受。

曾女士表示，她身邊有很多華裔跨性別者，一直選擇對家庭隱瞞，因為一旦對父母公開自己的性取向，肯定會遭到強烈的反對，甚至兩代人的關係出現決裂。

曾女士同時指出，在這個問題上，低齡學童與高中生應區別對待。對於小學、初中孩子來說，避免盲目跟風，學校若發現孩子的跨性別行為，應與家長溝通；高中生的生理、心理相對成熟，可以了解自己真正的性取向並作出決定，但在未成年前，如果跟家長對抗，他們就是弱勢群體，因此學校選擇不告訴家長，是對這些孩子隱私的保護。

跨性別 學區 華人

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