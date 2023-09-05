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南加華人打造5000呎生態屋 不吹冷氣也涼

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南加華人打造5000呎生態屋 不吹冷氣也涼

記者朱敏梓、陳開、金維多／洛杉磯報導
「生態屋」種滿了植被，植被可以在炎炎夏日阻擋陽光的「入侵」。（記者朱敏梓／攝影）
「生態屋」種滿了植被，植被可以在炎炎夏日阻擋陽光的「入侵」。（記者朱敏梓／攝影）

南加州熱浪襲擊，許多民眾不得不長時間開空調避暑。曾在許多學校擔任客座教授的建築和城市規劃專家黃鐵嶼，將住家打造成生態屋，即使室外氣溫破百，家裡也非常涼爽。常年不用開空調，也讓居住在5000呎大屋的黃鐵嶼省下大筆電費。他的「降溫」和「省電」妙招，在於運用「擋熱、散熱、吸熱」三種策略。

黃教授家位於洛杉磯縣亞凱迪亞市，這棟「生態屋」由他一手設計和打造，處處體現保護生態、節能環保的理念。南加8月29日正值酷暑，正午時分的室外氣溫約在100度。而黃教授的家中，即使不開空調也非常涼爽。黃教授介紹，當前室內約為75度，南加的夏天雖然很炎熱，但因為家裡的特殊降溫設計，幾乎不用開空調。

窗高有講究 植被可擋熱

想要給屋子「降溫」，首先需要阻擋烈日陽光的入侵。黃教授說，窗子如果對著太陽，房間就一定會很熱。應對的方法，就是安裝雙重玻璃和擋熱材質門框，門框的材質最好選擇低熱傳導的材質，例如木頭和塑鋼等。想要達到更好的隔熱效果，還可以在門窗外搭建走廊或小露台，讓建築延伸出去，讓陽光少進來。

黃教授講述家中不開空調也能很涼快的「妙招」。（記者朱敏梓／攝影）
黃教授講述家中不開空調也能很涼快的「妙招」。（記者朱敏梓／攝影）

以南加州的地理位置看，房屋的南邊通常會被太陽照射一整天。黃教授提醒，太陽照射的角度可以計算，房屋南側的「防曬」有策略。他講解，夏至日是每年太陽日照時數最長的一天，用夏至日的日照角度做參考，定制對應的房簷長短，就能有效阻擋夏季陽光直射屋內的機會。此外，房屋南邊窗戶的大小和位置也很重要。南邊最好不要安裝落地窗，窗台位置高一點，都能有效遮擋太陽。

黃教授說，他家朝南的方位，即時是夏至日正午，也鮮少有直射光，除房簷、窗戶位置等因素外，還得益於窗外的植被。建築物四周如果有很多樹木，就可形成涼快的「微環境」。他在植物選擇上也有講究，例如朝南最好選擇「落葉樹」，這樣夏季有葉子遮陰，冬天落葉後，陽光照進來讓屋內更暖和。

受窯洞啟發 用陶磚吸熱

家中適當使用「吸熱」材料，也是保持室溫的一大妙招。黃教授的地上鋪滿陶磚，是一種非常厚實且吸熱效果好的材料。黃教授說，鋪設陶磚借鑒中國陝西的窯洞及北美印第安原住民的Adobe建築形式，這兩種建築採用厚厚的土牆，可以吸收很多熱。相較於陶磚，許多人家中使用的瓷磚相對較薄，吸熱能力不佳。黃教授還在窗台上放滿從世界各地收集的石頭，不僅用於裝飾，還能吸收熱量，讓房間裡的熱容量上升。

黃教授家中的地上鋪滿了「散熱」陶磚。（記者朱敏梓／攝影）
黃教授家中的地上鋪滿了「散熱」陶磚。（記者朱敏梓／攝影）

多開通風孔 晚上開窗戶

由於家中電器、人體自身及太陽照熱都會產生熱量，散熱也是保持室內涼快的重要環節。黃教授說，閣樓是屋頂、天花板的三角形封閉空間，很容易積蓄大量熱能。太陽曬到屋頂，被閣樓「收集」後，再經過天花板將熱傳播到室內，就會導致屋內溫度迅速升高。因此散熱最重要的一步，就是散掉閣樓的熱。要讓閣樓散熱，需要在其底端設置入氣孔，並在頂端設計出氣孔，基於熱空氣上升、冷空氣下降的原理，幫助閣樓散熱。黃教授的家中還有一個建築裝飾塔，塔與閣樓相連，可將閣樓的熱通過裝飾塔的幾個通風口釋放。

裝飾塔上的通風孔可有效散熱。（記者朱敏梓／攝影）
裝飾塔上的通風孔可有效散熱。（記者朱敏梓／攝影）

除氣孔散熱，天窗也是一個實用的裝置。黃教授的家中有三個散熱天窗。黃教授介紹，他通常會在晚上打開天窗，並打開地面窗戶；因為南加州屬於沙漠氣候，晚間的空氣很涼爽；冷空氣會從下方的窗戶進入，促使屋內原有的熱氣上升，藉由屋頂的天窗排到屋外。他說，「南加州日夜溫差大，大家可以選擇在晚上或清晨開窗，就像冰箱的原理一樣，為室內提供了冷空氣」。

錯峰開空調 善用電風扇

對於許多人來說，開空調是調節室溫最快方式，在必須開空調的情況下，黃教授建議，可以人為壓縮開空調的時間，從而降低電費。

例如錯開高峰時段開空調，通常電力公司會在低峰期用電提供優惠。黃教授介紹，提前開空調讓房屋冷卻，在用電高峰期將空調關閉，就可以節約電費開銷。

此外，電風扇也是非常省電、環保的設備，黃教授家中每個房間幾乎都安裝電扇。他說，因為家中不是每個地方都有人，開中央空調非常浪費。

南加 加州 亞凱迪亞

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