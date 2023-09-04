勞工節長周末油價創紀錄 省錢有妙方

南加州大部分地區的汽油價格比去年同期至少高出10美分，是勞工節設置長周末以來的最高價格。（本報資料照片）

在夏季結束前的最後一個假期，南加州 汽車俱樂部（Automobile Club of Southern California）預計，南加 州大部分地區的汽油價 格比去年同期至少高出10美分，是勞工節長周末以來的最高價格。

截止9月3日發稿，洛杉磯縣的自助普通汽油平均價格為每加侖5.399美元，比上周漲4美分，比上個月漲32美分，比去年同期漲15美分。聖地亞哥縣均價為5.39美元，比上周漲4美分，比上個月漲33美分，比去年同期漲16美分。相比之下，全國的平均油價僅為3.812美元，比一周前便宜了3美分。

鑒於高昂的油價，南加州汽車俱樂部為車主們提供了一些省油技巧，包括：

• 確保車輛是否一定要使用優質無鉛燃油，南加州汽車俱樂部研究發現，被推薦使用優質燃油的車輛，在使用普通無鉛汽油時也能安全運行，可考慮更換省錢；

•確保輪胎得到正確維護並達到合適的壓力水平；

• 根據汽車製造商的指導保養汽車，定期保養可以確保最佳燃油經濟性；

• 避免緊急啟動和猛踩油門，這些動作增加了燃油消耗；

• 減速並遵循限速規定——大多數汽車的燃油經濟性在50哩/小時達到峰值，然後隨著速度的增加而下降。在高速公路行駛時減慢5-10哩/小時，可將燃油經濟性提升約14%；

• 在高速公路上使用巡航控制系統有助於保持恆定速度以達到省油效果，但切勿在濕滑的道路上使用；

• 就算是在溫度較低的情況下，也應避免通過長時間空轉預熱發動機，這是不必要的浪費；

• 將不必要的重物從車上取出，減少車頂行李架的使用，不使用時將其拆除；

• 減少空調的使用；

• 下載AAA或其他對比油價的應用程序，搜索附近最便宜的汽油。