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紐森投7.5億 南加建2500套經濟適用房+150輛零碳排巴士

編譯陳盈霖／綜合報導
加州缺少經濟適用房。（取材自KTLA 5）
加州缺少經濟適用房。（取材自KTLA 5）

加州州長紐森（Gavin Newsom）和加州戰略成長委員會（California Strategic Growth Council）日前宣布，計畫向「就業豐富」地區注資7億5700萬元，以創造更多經濟適用房和綠色清潔交通服務，包括洛市、洛縣與河濱縣等16個社區將受益。

KTLA 5電視台報導，州長辦公室表示，這項投資包括2500套經濟適用房，150輛零排放巴士和超過50哩新自行車道。這些計畫可在一年內減少相當17萬8000輛汽油動力車排放量。紐森在新聞稿中表示，加州正重新規畫各地社區，以應對城市正在發生的氣候變化和住房短缺等問題，這些投資將有助減少碳污染並建造更多經濟適用房。

這些措施的資金，將來自經濟適用住房和可持續社區（AHSC）計畫。州長辦公室稱，該計畫是加州最大的經濟適用房資金來源。至目前為止，該計畫已捐款超過30億元，幫助建造1萬7000套房屋和數千個交通改善計畫。官員稱這些計畫已減少500萬噸溫室氣體排放。

預計16個社區將獲得住房和清潔交通計畫資金。最新一輪選定的社區中，有四個位於洛市，一個位於洛縣，另一個位於河濱縣。位於洛市的計畫是市中心婦女中心（Downtown Women's Center），該中心替家暴受害者和無家可歸婦女提供服務和住房。

加州制定宏偉目標，要在未來幾年內建造250萬套新住宅，其中100萬套用於經濟適用房。然該州面臨巨大挑戰。本月早些時候，加州房地產經紀人協會宣布，加州住房負擔能力跌至16年來最低點。對此紐森表示，他將計畫減少繁文縟節，建設更多綠色能源計畫，特別是在住房上。

加州商業、消費者服務和住房廳廳長（Business, Consumer Services and Housing Agency）拉米雷茲（Lourdes Castro Ramirez）也表示，加州正努力通過「對人和地方進行終身投資」滿足住房市場需求，最新的投資是替退伍軍人提供協助。

加州 投資 紐森

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