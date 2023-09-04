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芳塔那地區銀行搶劫興起 警方：提防被跟蹤

編譯陳盈霖／綜合報導
芳塔那警局提醒居民銀行犯罪案增加。圖為監控攝影拍下7月22日，一輛車尾隨受害者，砸破受害者車窗偷取甫自銀行領取的現金。（取材自芳塔那警局）
芳塔那警局提醒居民銀行犯罪案增加。圖為監控攝影拍下7月22日，一輛車尾隨受害者，砸破受害者車窗偷取甫自銀行領取的現金。（取材自芳塔那警局）

擁有不少華人的芳塔那地區注意，芳塔那警局（Fontana PD）提醒居民慎防「銀行搶劫」（Bank jugging），因類似犯罪有所增加。銀行搶劫是指竊賊觀察受害者取款後，尾隨他們至第二個地點再進行搶劫。

KTLA 5電視台報導，芳塔那警局在Instagram上指出，此類犯罪中，嫌犯會觀察受害者持有現金離開銀行、信用合作社、ATM提款機或支票兌現設備後，跟蹤他們前往下一個目的地，抵達後趁機盜竊受害者車輛或直接行搶。

警局提及7月22日發生的一起具體的銀行搶劫案。一名受害者從位於芳塔那Slover路（Slover Ave.）大通銀行（Chase Bank）提取1060元，之後開車前往Serra Ave.上的Walgreens，在店內停留七至八分鐘，出來後發現車窗遭砸碎，裝有現金的信封不見了。根據監控錄像，受害者抵達Walgreens不久後，一輛新款豐田4Runner開進其旁邊的停車位，竊賊下車後用不明工具砸碎受害者車窗，偷走其剛領取的現金。

芳塔那警局提醒民眾可採取以下步驟，減少銀行相關搶劫案：包括監視在金融機構停車場或大廳附近「漫無目的」徘徊者。在銀行內保持注意力集中，警局建議將民不要使用手機或戴耳機以免分心。

此外，將提取的現金存放在包內或不起眼袋子中，而非銀行提供的信封。確保下車時將車門鎖好。避免將大筆金額留在無人看管的車內。注意任何可能尾隨駛出停車場的車輛。若居民發現被跟蹤，可撥打911或前往最近的警局或消防局。

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