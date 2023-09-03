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亞裔女子被暴打 狀告捷運人員沒保護

洛杉磯訊
襲擊了受害女子的捷運乘客。（ABC）
襲擊了受害女子的捷運乘客。（ABC）

今年5月曾在長堤（Long Beach）大都會捷運（Metro，簡稱捷運）無端遭暴打的亞裔女子近日在洛杉磯高等法院對捷運提起訴訟，稱其遭遇仇恨犯罪被襲擊時，捷運員工疏忽大意沒有保護她。

根據洛杉磯時報，這名53歲的女子A，因害怕被報復不願透露真實姓名，本月在洛杉磯縣高等法院發起訴訟。訴狀中稱捷運及其員工存在工作疏忽，在她被攻擊時不得不「自己保護自己」，她被另一名乘客反覆暴打。她還堅稱這是一起仇恨犯罪，因為施暴者在打她前不斷罵著種族歧視的詞彙。

女子的律師Steven Haney在訴狀中說，該起攻擊本是「可以預防的」，但「捷運沒有履行其法律責任來保護公共區域、乘客，免受騷擾、攻擊和種族仇恨犯罪。即使捷運對其列車上的騷擾、攻擊、種族仇恨問題心知肚明。」

目前捷運當局未對該起訴訟發表任何評論。

負責該起事件調查的長堤市警局稱，目前該案尚無頭緒，沒有嫌疑人被捕。警局表示，「目前我們沒有信息和證據表明這是一起仇恨案件。」儘管訴狀中提到了一些種族歧視用語，受害人在最初接受警方訊問時，不記得襲擊者具體說了什麼。警局有審訊時的監控錄像為證。不過警局也表示，受害女子當時確實堅定地表示襲擊者是出於種族仇恨打人。

長堤警方表示他們想再次詢問受害女子，但被拒絕了。受害女子的代理律師對此表示，女子在事發當天被詢問了很久。在提出訴訟後，他建議受害人不要再接受二次詢問。長堤警方表示已經對案發當日捷運上的監控做了調查，但拒絕將監控分享給媒體。

訴狀中稱，事發時列車駕駛員就在不遠處，暴力事件的發生時，「不管不問，任其發生。」當時一名旁觀者打電話報警，並告知列車員，但列車員「拒絕停車，拒絕幫忙。」他們反覆按緊急停車鈴，但列車員還是沒有停車。列車員也沒有立刻報警，導致列車停下後警察還未趕到現場。

受害亞裔女子A，在捷運上無端遭暴打。（ABC）
受害亞裔女子A，在捷運上無端遭暴打。（ABC）

捷運 長堤 種族歧視

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