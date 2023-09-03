加州參議會撥款委員會通過重罪犯可出獄法案 引發爭議

提出SB 94法案的加州參議員柯特斯（Dave Cortese）。（取材自加州參議會）

加州 參議會撥款委員會（Assembly Appropriations Committee）1日通過SB 94法案，使該法進入下一階段投票。這項法案允許已在加州監獄 系統被監禁25年，或於1994年6月前犯下罪行，被判無期徒刑且不得假釋的殺人犯重啟司法審查的可能性。

若該法最終成為法律，一些重罪犯將可能得到釋放，包括殺害執法人員、殺害三人或三人以上罪犯，及犯有某些性犯罪和謀殺者。

Fox電視台報導，提出該法的民主黨 籍加州參議員柯特斯（Dave Cortese）在社交媒體上發文稱，「很高興我的一些關鍵法案能在州議會撥款委員會上通過。」SB 94聯盟（SB 94 Coalition）的特勞特菲爾德（Daniel Trautfield）表示，SB 94創建一個簡單的流程，讓被監禁數十年的人，證明自己已經改過自新，有一天可成功返回社區。

這項有爭議的法案，激怒一些地區檢察官和犯罪受害倡議者。橙縣地方檢察官斯皮策（Todd Spitzer）說，SB 94將讓那些歷經各種努力才被合法判刑者，得以重新審理案件，讓本應死在監獄的人重新釋放出獄。

加州共和黨主席帕特森（Jessica Millan Patterson）在聲明中，對民主黨控制的議會通過法案感到震驚，「加州民主黨人繼續向加州人發出訊息，他們寧願保護殺人犯，也不願將精力集中在真正的公共安全，保護受害者。」

1986年，當年僅6歲的安特羅（Miguel Antero）在拉古拉山（Agoura Hills）被發現死亡。其母親布蘭肖（Ani Bradshaw）擔心該法幫助殺害兒子的兇手出獄。「這個兇手、怪物不能被公之於眾，以免其他家庭歷經這樣的痛苦。」

然該法支持者強調「沒有人被釋放」，重審的過程涉及州長辦公室、假釋委員會和其他嚴格程序。特勞特菲爾德說，許多婦女因家庭暴力犯下罪行，在上世紀80、70年代，這些情況在法庭上是不被允許的。這也意味著一些女性經過審判後被判處終身監禁，不得假釋。