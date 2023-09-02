洛城新冠確診連5周上升 9月中新疫苗有望上市

洛杉磯縣近期因感染新冠肺炎的入院人數呈上升趨勢。（取材自洛杉磯縣公共衛生局）

在相對平靜的2023上半年結束後，疫情 再度迎來小高峰。洛縣公共衛生局（Public Health）報告稱，新冠病毒傳播量已連續第五周上升；8月24日當周洛杉磯 縣日均染疫512例，較上周增加近35%，這還不包括家庭檢測的統計結果。

截至8月26日，洛杉磯縣7天日均入院人數高達528人，相比7月中旬時的250人，增加約111%。不過，目前水平仍低於2022年夏季時的7天日均入院1287人的高峰水平。

洛杉磯縣公共衛生局指出，新冠病毒傳播率的上升原因包括夏季旅行高峰、學生重返校園以及新冠變種病毒的出現。尤其勞工節連假勢必是出遊旺季，民眾需特別留意。

洛杉磯縣公共衛生局建議，免疫力低下人群、年長者或醫護人員，以及他們身邊的人，應考慮採取預防措施，包括在通風欠佳、擁擠的室內空間和搭乘公共交通時佩戴高防護力的口罩；在與出現疑似症狀或新冠病毒攜帶者接觸後進行檢測；感染後居家隔離並及時治療。

針對新冠變種XBB病毒株的新版疫苗預計於9月中旬上市，聯邦疾病防治中心（CDC）主任柯恩（Dr. Mandy Cohen）日前透過社群解答新版疫苗相關疑問，並給出相關建議。

新冠感染病例今夏持續增加，不少民眾擔心疫情可能捲土重來。對此，柯恩表示，雖然近期新冠感染率不斷上升，每周有近1萬名感染者入院，但相比去年8月的4萬人，這一數字已下降75%。因此，儘管近期新冠感染人數持續增加，但情況已較去年大為好轉，加上如今更先進的檢測設備、更強效的疫苗和治療方法，疫情的發展仍在可控範圍。

不過，柯恩表示，對從未接種過疫苗且尚未被感染的人群來說，新冠病毒依然非常危險。此外，年齡和健康狀況，也直接決定病毒對個人健康的影響力，在所有因感染新冠入院的病患中，約70%為65歲或以上的年長者，相比一般人群，他們更需要接種最新版的疫苗。

柯恩指出，雖然人們對新冠病毒的免疫力比疫情剛開始時更強，但隨著時間推移，疫苗提供的抗體保護力度不斷減弱；與此同時，新冠病毒也一直在發生變化，變異株持續出現，這也是民眾需要接種最新版疫苗的原因。

柯恩表示，新版疫苗預計9月中旬推出，在此之前需經聯邦食品暨藥物管理局（FDA）核准，再由CDC決定是否向公眾發出接種建議。雖然距離新版疫苗上市的時間只有兩周多的時間，但她仍然建議之前未接種過新冠疫苗的民眾，先接種現有的疫苗。柯恩還提到，新版疫苗和流感疫苗 並不衝突，民眾可以同時接種。