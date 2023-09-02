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圍欄恐淪零元購銷贓地 警突襲查獲贓物近20萬元

洛杉磯訊
警方查獲的來自CVS的藥品。（圖：CHP提供）
警方查獲的來自CVS的藥品。（圖：CHP提供）

加州公路巡警局（CHP）8月31日宣布，在8月29日的一次突襲行動中，逮捕兩名「零元購」（mob-style smash-and-grab robbery）團夥成員，並查獲價值約19萬8000元的被盜商品。

此次逮捕是由加州公路巡警局有組織零售犯罪工作組（ORCTF）與洛杉磯市警局打砸搶專案團隊合作執行。 CHP表示，這些被盜商品來自CVS和「維多利亞的秘密」（Victoria's Secret），總計有1萬3906件。

CHP稱，8月29日，調查人員突襲洛杉磯市中心一個被稱為「圍欄」（fence）的市場，許多實施打砸搶的嫌犯在這裡銷贓。「圍欄」的買家購入這些商品後，通常會通過跳蚤市場、網上出售等方式，將這些商品賣給其他消費者。CHP沒有透露「圍欄」的具體地點。

CHP同時指出，「圍欄」的買家，可能知道也可能不知道他們在「圍欄」所購買的商品來自於搶劫或盜竊，「圍欄」的賣方通常用地攤等臨時店面風格，來展示他們的商品。

通過調查，警員確定的「圍欄」許多商品屬於盜竊、搶劫所得。這些商品來自大洛杉磯地區的維多利亞的秘密和 CVS零售商，此次行動總共追回被盜物品1萬3906件，價值約19萬8000元。

CHP提供的贓物照片顯示，「維多利亞的秘密」被盜竊的主要是胸罩和內衣。而CVS被盜的商品包括粉底液、唇彩、面霜、睫毛膏、眼線筆、粉餅及古龍水等。

此次行動逮捕一名來自洛杉磯的47歲男嫌和一名來自派諾拉瑪市（Panorama City）的43歲女嫌。CHP沒有公布他們的名字。有本案相關線索的民眾，請致電323-644-9550與CHP專案組調查員聯繫。

CHP查獲的部分商品。（圖：CHP提供）
CHP查獲的部分商品。（圖：CHP提供）

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