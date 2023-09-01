德州送無證移民 洛市議會通過動議訴諸法律

洛杉磯市議會8月30日以13比0通過動議，對德州送無證客至洛杉磯市採取可能的法律手段。（取材自洛杉磯市府網站）

洛杉磯 市議會8月30日通過動議，指示市府律師對德州 州長艾伯特（Greg Abbott）送無證移民至洛杉磯是否存在違法進行調查。艾伯特從今年6月至今，已運送11輛巴士的無證客 至洛杉磯市，最近一次是在8月30日。

該項動議主要針對今年6月14日，一輛來自德州的巴士將車上載有的42名無證客運至洛杉磯聯合車站。這是德州送至洛杉磯最早的一批無證客。動議要求市政人員以可能的法律手段，對抗德州州長艾伯特。8月30日的市政會議中，洛市市議員以13比0全票通過該決議，市議員Eunisses Hernandez與Curren Price缺席當天的會議。

該項動議由市議員Eunisses Hernandez、Nithya Raman、Monica Rodriguez及Hugo Soto-Martínez於6月16日提出。

截至目前，德州共運送435名無證客至洛杉磯，最近一次是在8月30日，巴士上載有35名無證客。這些無證客抵達洛杉磯市中心後，由洛市政府和非營利組織接收後，再將他們安排到其他地區或城市居住。

同樣將無證客送至其他州的佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）與德州州長艾伯特看法一致。他們均表示，民主黨主政下的移民政策，導致邊境地區偷渡客氾濫，只好將他們送至對無證客友好的州與地方。例如被稱為「庇護城市」的洛杉磯。

洛市議員Hugo Soto-Martínez在30日的例會上表示，共和黨州長在比賽誰更種族歧視，這是完全的失敗，他們沒想好好管理州的事務。Soto-Martínez說，洛杉磯日前緊急籌備因應熱帶風暴喜萊莉時，德州州長艾伯特將包括小孩在內的無證客送來洛杉磯，是「無情」的舉動。

除指示市府律師調查此事外，動議還呼籲洛縣檢察長賈斯康（George Gascón）、加州檢察長邦塔（Rob Bonta）以及美國司法部長加蘭德（Merrick Garland）調查此事。