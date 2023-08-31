減產+出遊旺季 洛縣油價創九個月高點

洛杉磯油價再度上漲。（取自KCRA電視台畫面）

洛杉磯縣普通汽油的平均價格29日上漲0.5分，來到每加侖5.371元，是2022年11月18日以來，九個月多來新高；橙縣 同樣升了0.5分，來到5.316元，是自去年11月17日以來的新高。

油價 為何再度攀升，背後原因可以分為長期與短期。長期因素是產油大國沙烏地阿拉伯減產40%，而且直到年底都不會增產，對石油 供應產生衝擊。短期變數包括勞工節假期將至，不過專家認為假期後油價可望降低；還有熱帶風暴喜萊莉（Hilary）與美西高溫造成的煉油產出降低。

洛縣的油價在過去37天內漲了39.9分，一度連漲30天，上周才兩度降價。目前的平均油價比一周前微降，比一個月前高了30.1分，比一年前高了9.2分，不過還是比去年10月5日的天價6.494元少了1.123元。

橙縣在過去29天內漲了25天，期間增加了29.2分。目前的油價較一周前多了1.1分，月增30.4分，年增12.8分，比去年10月5日的高點6.459元少了1.143元。

美國汽車協會（AAA）資料顯示，加州28日的平均油價為每加侖5.29元，月增30分，略高於去年此時。全美平均油價28日來到3.823元，較一周前低了3.1分，較一個月高了7.7分，較一年前低了2.7分。全國平均油價在2022年6月14日達到每加侖5.016元的高點後，至今一路下滑了1.193元。