LAPD執法過當 死者家屬獲賠2380萬

陪審團上周裁定，判給一名母親超過2380萬美元賠償金，因為他的兒子在2017年發生的一起槍擊 案中遭洛杉磯 兩名警察誤殺。陪審團認為，來自Topanga分局的兩名警察在射殺32歲的美國海軍退役軍人杰西．穆里洛（Jesse Murillo）時使用武力過當，穆里洛被開槍擊中四次後身亡。

陪審團的判決與洛杉磯警察委員會對該案的調查結果相互矛盾。在槍擊案發生數月後，委員會裁定，兩名警察均未違反LAPD政策，除了提出簡報外，他們並未受到任何處分；此外，2020年洛杉磯縣地區檢察官辦公室拒絕對涉事警察提起訴訟，並表示他們是合法自衛。

陪審團在經過四小時的審議後判定，給予塔米．穆里洛1200萬美元，賠償她的兒子死於執法過當；給予死者杰西．穆里洛650萬美元，彌補他生前遭受的痛苦；另為他的身亡支付530萬美元給他的母親。

穆里洛的律師戴爾．加利波（Dale K. Galipo）過去20年來曾參與數十起地方警察使用武力過當的案件，他認為，因為警察值勤時的貼身錄影可得性提高，將使受害者獲判鉅額賠償的可能性增加。加利波說：「錄影不僅捕捉到槍擊事件，還包含槍擊之前和之後的情況。」

錄影內容和警方的說辭明顯有出入。案發時，兩名警察看到穆里洛走向他們並加快速度，認定穆里洛意圖繞到警車側門襲擊警方，因而拔槍射擊，但攝像顯示穆里洛是試圖躲開警方。陪審團也持相同觀點。

反觀警察委員會裁定警官的行動是合理的，因為擔心會受到襲擊。在2019年，州議員禁止警察使用「合理性」作為開槍的理由，現在警察必須證明他們的行動是為了保護自己或他人免受立即危害而具有開槍的「必要性」。

加利波將因為不合理開槍行為導致巨額賠償的現象歸咎於警察文化。他認為警察因為感到害怕或受到威脅所以開槍是可以被接受的，而且警察單位還相信所有人都會支持他們的觀點，直到判決出爐，警方都不相信旁人觀看錄影內容會得出與警察不同的結論。