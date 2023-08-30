捐千元吃飯免排隊爭議 社區有罵有挺

核桃 高中家長捐款1000元以上學生就餐免排隊議題發酵，社區人士有罵也有挺。

一位家長表示，近日看到好幾個媽媽在抱怨說，核桃高中捐錢不夠的孩子吃飯要排隊，說到後面大家吵架說，報稅低於20萬元的不配住這裡，要搬出核桃市，有本事去老美區讀書。這位家長質疑，如果超過90%的人都捐款，那高中生同一時間下課時，吃飯怎麼辦？

一位老美家長表示，只有富裕的亞裔家庭才能承擔1500元的捐款，這可能意味著學校和學區 會因為捐款偏向華人社區，富裕的家庭和孩子可以獲得特別照顧。

不過部分社區人士表示，事實上捐款就餐免排隊並非核桃學區現在才有，該學區的部分中學都有類似情況。一名華裔家長表示，他的孩子在核桃市蘇珊妮中學上學，就看到班上有同學持有優先領飯卡，吃飯不用排隊；一位西裔家長表示，她的孩子在鑽石吧 Chaparral中學，班上也有同學因為家長捐款而獲得優先吃飯卡。

目前核桃學區相當部分的華人家長對捐款吃飯免排隊的議題不願公開發表看法，部分家長表示，鼓勵捐款對學校有益無害，越多捐款對學區和學校都是好事。部分家長認為，可能是很多家長不願捐款的緣故，所以採取獎勵方式刺激捐款；部分家長則認為，捐款純屬自願，不應採取刺激方式，否則對於有心無力的家庭來說不公平。

兩個孩子在鑽石吧長大並考上麻省理工等名校、自己曾先後擔任鑽石吧和托倫斯等三個學區高中家長會財務長的義工媽媽盧醫師（Vivian）表示，她參加家長會多年在學區和學校一線籌款的經驗，學校經費確實非常有限，特別是經濟較為富裕的學區，政府額外補貼很少，所以像一些輔助人員比如圖書管理員、課間維護秩序人員、球隊的教練等等人員的開銷，以及學校大型活動以及學生的一些特別的課外活動，都嚴重依賴家長們的捐款，如果沒有足夠捐款，學校幾乎是半癱瘓狀態，很多活動也都會成為無米之炊。

盧醫師表示，早期老美家長捐款非常踴躍，後來有一段時間亞裔和非裔的新移民大量湧入，很多家長卻表現出對捐款的冷漠，尤其是一些住豪宅開好車的新移民對學區和學校一毛不拔，讓很多老美捐款熱情大減。相反，這些年南加州一些華人和亞裔較多的優良學區家長捐款踴躍，對學區是很好的支持。

不過盧醫師表示，她擔任不同學區家長會財務長多年，從來沒有因為家長捐款而給與學生特殊優待的情況。比如她的兩個孩子都就讀的Troy高中，對捐款的家長的感謝就是發給一件印有學校校徽的T恤衫或帽子以作紀念，也沒有人有怨言，因為捐款都是自願的。目前，包括學區及學校都未發表正式聲明回應。