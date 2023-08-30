勞工節長周末到 明起交通繁忙 預料110萬人來往LAX

LAX機場預計8月31日和9月4日期間將有近110萬名乘客來往洛杉磯國際機場。（LAX提供）

洛杉磯國際機場 （LAX ）在勞工 節長周末期間預計將迎來110萬人次的旅客，9月1日（周五）將是LAX最繁忙的一天，預計將有22萬9000名乘客來往機場；而南加道路交通則是8月31日（星期四）下午2點至6點是最繁忙時段。

勞工節意味著很多人試圖在最後一刻旅行，汽車俱樂部引用交通分析公司INRIX數據稱，預計8月31日和9月1日下午將是道路最繁忙出行時間，因為駕駛者都試圖在長周末搶占先機。

在在洛杉磯地區的民眾，預計8月30日下午洛杉磯和貝克斯菲爾德（Bakersfield）之間的5號洲際高速公路將出現最嚴重的交通延誤，預計出行時間將比正常情況增加 88%，大約需要三個小時。

INRIX交通分析師Bob Pishue在一份聲明中表示，長周末駕車出行的最佳時間是清晨或晚上，如果必須在交通擁堵期間出行，導航應用程序和當地交通部門可幫助駕駛者避免長時間延誤。

LAX機場預計8月31日和9月4日期間將有近110萬名乘客來往洛杉磯國際機場，預計9月1日將是機場最繁忙的一天，預估有22萬9000名乘客來往；而31日將有約22萬4000名旅客，往來機場車輛有9萬1000輛。

由於機場周圍交通擁堵，停車場接近滿負荷，LAX強烈建議旅客提前在Parking.FLYLAX.com 在線預訂停車位，該網站允許旅客預訂LAX機場經濟停車設施及中央航廈停車位，提前預訂是旅客在機場獲得保證座位的唯一途徑，旅客還可提前到達並提前訂購食品和飲料，以便在登機口取貨，使旅行旅程更加從容愉快。