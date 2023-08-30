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不畏勞工節油價飆 南加人仍想出遊

記者張宏╱洛杉磯報導
即使油價飆升，但南加人依然抓緊最後時間進行夏季旅行。（記者張宏／攝影）
即使油價飆升，但南加人依然抓緊最後時間進行夏季旅行。（記者張宏／攝影）

南加州汽車俱樂部（Automobile Club of Southern California）稱，航班、酒店、租車和遊輪預訂的數據與去年同期相比，美國國內航班、酒店、租車和遊輪預訂數據都增長4%，而國際預訂增長44%。

每年勞工節（Labor Day）都意味著夏季的結束，即使油價飆升，但南加人依然抓緊最後時間進行夏季旅行。

根據汽車俱樂部數據，雖然AAA沒有發布勞工節假期的正式旅行預測，但南加旅行預訂表明，之前國殤日和國慶日假期人們的度假興趣持續保持在高水平，達到或超過疫情前的水平。

在勞工節的長周末，南加民眾首選旅遊目的地是拉斯維加斯、聖地牙哥、中央海岸、大峽谷和墨西哥。在全國範圍內，最受歡迎的國際目的地預計是溫哥華、羅馬、倫敦、都柏林和巴黎。 全國排名前五的國內旅遊目的地預計為西雅圖、奧蘭多、安哥拉治、紐約和拉斯維加斯。

但與此同時，加州汽油價格在整個8月都在上漲，據AAA的數據，加州普通汽油一加侖的均價為5.26元。 比上周漲約8美分，比一個月前上漲約37美分。去年同期，平均每加侖為5.32元。

南加州汽車俱樂部發言人安萊恩·韋尼加斯（Anlleyn Venegas）表示，洛杉磯的駕駛者如今支付費用已高於去年。由於供應問題和石油成本高昂，7月份油價價格飆升，在8月初攀升至每加侖 5元以上，而全州範圍內的平均油價格仍比去年低幾美分。

AAA 表示，近期汽油成本上漲之際，這個長周末前的預訂量代表美國人依然渴望去度假，這延續最近假期旅行的趨勢，恢復到疫情前的水平。預計會有大量駕駛者上路，以紀念這個夏季的非正式結束。

油價上漲讓那些開電動車的人無所畏懼，華人Kevin已計畫長周末去拉斯維加斯，他說，雖然油價高但和他毫無關係，他最近正好買了電動車，可以藉此機會測試一下，再也不用擔心油價上漲的問題。

油價 南加 加州

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