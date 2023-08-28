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金山、洛城高鐵工程進度龜速 拖15年還在蓋

長期利率保持更高更久 讓華爾街才入秋便瑟瑟顫抖

加州高鐵成本飆至千億 洛奧運前恐無法完工

編譯胡立宗／綜合報導
佛萊斯諾市Cedar Viaduct的完工預想圖。（取材自加州高速鐵路管理局網站）
佛萊斯諾市Cedar Viaduct的完工預想圖。（取材自加州高速鐵路管理局網站）

2008年，加州人同意花90億元興建美國第一條高速鐵路，經由中央山谷，南加北加可以在160分鐘內往來。但是15年過去了，期待中的高鐵仍在施工中，預期完工的時間一再延後，原本以為2028年洛杉磯奧運能夠通車，但是期盼2030年通車可能比較實際。面對愈來愈高的民意期待，所有人都想問高鐵過不去的坎到底在哪？

這項雄心勃勃的基礎設施項目，連接洛杉磯和舊金山的500英哩的高速鐵路系統，將使乘客在大約數小時內從一個城市抵達另一城市。但自從加州高鐵管理局（High-Speed Rail Authority）在2015年動工以來，這一世紀工程一直受到法律挑戰、施工延誤和州府會領導人之間的分歧的困擾。同時，成本也急劇上升，整個系統的估計價格現在超過1000億美元，與當初預估的成本450億相去甚遠。

聯邦支援不足

加州高速鐵路管理局北加區域主任Boris Lipkin在最近一場研討會中就透露，高鐵興建至今，加州自籌資金占85%，聯邦只占15%，「這個比例完全不對」，以40年前興建的州際高速公路來說，聯邦出了90%的經費，各州政府只需負擔10%，除非聯邦願意出錢，否則高鐵只能龜速前進。

Boris Lipkin還指出，美國與歐洲、亞洲已建高鐵的各國相比，聯邦從來沒有把高鐵當成首要目標。交通倡議人士Carter Lavin也出席了這場由Streetsblog基金會主辦的研討會，他同意Boris Lipkin的看法，並強調既然聯邦政府看重氣候變遷，百分之百使用可再生能源的加州高鐵就應該取得優先權，因為建成之後5年、10年，甚至30年，減碳的效果一定會出現，聯邦不能只顧眼前。

主持人Roger Rudick也說，國家領袖的政治決心至為關鍵，甘迺迪總統在1962年承諾10年內登月，只花了6年就把太空人送上月球；同樣地，聯繫兩大洋的橫貫鐵道啟建時，美國還在內戰呢，經濟壓力絕對不低，但最後還是在1869年貫通。他說，既然中國能在15年內完成2萬5000哩的鐵道鋪設，世界最強的國家沒道理花了15年還完成不了加州高鐵。

經濟社會效益大

洛杉磯KTLA報導，中谷預定的171哩高鐵軌道，已有119哩正在施工，同時施工的工地達30個，顯示加州高鐵進度雖然緩慢，但還是有進展。另外，加州高鐵局在2023年8月24日宣布，正式展開車輛招標，申請時間至10月31日，2024年第一季定案。承造商應於2028年送達2列測試用列車，其餘4列在2030年交貨。

高鐵局指出，以時速220哩、極速242哩運作的列車將能實現美國的高鐵夢。高鐵局自家網站也強調，興建完成的加州高鐵不僅施工過程減碳、少垃圾，營運後的列車也將全部使用乾淨能源，因此這項工程將是全球碳排總量最低的公共運輸方案。

雖然南北貫通的高鐵還有很多困難，特別是大量的隧道工程，但是完工後的經濟、社會效益卻很大，首先就是減碳，其次是真正實現可負擔住房。道理很簡單，原本住在中谷650萬人，不必長途駕駛到南北加上班，碳排自然減少；而且靠著高鐵通勤，會讓更多人能夠搬到房價低的地區，不必再在都會區咬牙過活。

Cedar Viaduct實際完工的路段。（取材自加州高速鐵路管理局網站）
Cedar Viaduct實際完工的路段。（取材自加州高速鐵路管理局網站）

加州 減碳 洛杉磯

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