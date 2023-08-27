全美最髒城市 前10加州占兩個 洛杉磯排第4

洛杉磯名列全美最髒城市第四名。（取自FOX 11）

城市生活對許多人來說有吸引力，但這些地區人口稠密，汙染和垃圾堆積相對更多。室內空氣品質公司House Fresh日前公布「全美最髒城市」排名報告，加州 沙加緬度、洛杉磯 、舊金山 、河濱等城市均名列其中。而前十名加州有兩個。

FOX 11電視台報導，研究團隊針對各城市每10萬人口，對違反與衛生相關的檢舉報告數量確定最髒城市。研究發現，巴爾的摩（Baltimore）以4萬7295起衛生相關投訴，位居全美最髒城市之首。密爾瓦基（Milwaukee）則只有309起與清潔狀況有關的投訴，名列全美最乾淨城市第一。

加州的沙加緬度（Sacramento）以3萬4186起衛生相關投訴名列全美最髒城市第二名，洛杉磯以3萬1112起衛生相關投訴名列第四。舊金山和河濱縣也上榜，分別排名第19和22。

其餘入榜前十名最髒城市還包括夏洛特（Charlotte）、孟菲斯（Memphis）、波士頓（Boston）、聖安東尼奧（San Antonio）、堪薩斯城（Kansas City）、水牛城（Buffalo）和達拉斯（Dallas）等。

研究團隊還根據各城市郵遞區號，對最髒地區進行排名。巴爾的摩郵遞區號21213位居全美最髒郵遞區號，休士頓郵遞區號77546位居最乾淨郵遞區號之首。

洛杉磯地區對衛生相關投訴最多的郵遞區號包括聖費南度谷91345、91352和91601，南洛杉磯90008和90016等。而英格伍（Inglewood）郵遞區號90305投訴數量最少。完整報告可上https://housefresh.com/the-dirtiest-cities-in-america/。