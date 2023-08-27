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解決無家可歸 紐森再撥款3800萬

編譯侯乃云 / 綜合報導
舊金山街頭的無家可歸問題亟待解決。(取自CBN NEWS畫面)
舊金山街頭的無家可歸問題亟待解決。(取自CBN NEWS畫面)

加州紐森政府日前宣布額外提供3800萬美元，將街頭露營的居民遷移安置到住房。在紐森領導下，總共撥款7億5000萬元給地方政府處理無家可歸問題，而在過去10個月，超過1700萬元用於舊金山

目前從鳳凰城到舊金山，法官的決定使當地政府在應對無家可歸問題上陷入瓶頸。這些決定包含禁止城市對在人行道上搭營提出任何限制，並允許建造可能造成危險的臨時住房而不受限制，這顯然與常識相悖。

州長紐森表示：「我們正在削減不必要的程序和增加投資來處理無家可歸問題，但儘管我們努力，法院卻拖慢進展。我敦促法院授予地方迅速應對街頭搭營問題的權力。」今天宣布的3800萬美元基金由政府和立法機構提出，旨在為加州七個社區提供支持，這些社區包含：

1. 聖華金縣（San Joaquin County）獲得1110萬美元。

2. 貝克斯菲/克恩縣（Bakersfield/Kern County）獲得700萬美元。

3. 千橡市（City of Thousand Oaks）獲得580萬美元。

4. 長提市（City of Long Beach）獲得530萬美元。

5. 維薩利亞市（City of Visalia）獲得360萬美元。

6. 蘇諾馬縣（Sonoma County）獲得280萬美元。

7. 巴沙迪那照護（Pasadena Continuum of Care）獲得210萬美元。

舊金山先前已經獲得兩次資金補助，總額超過1700萬美元。自上任以來，紐森政府已經投入超過300億美元解決住房和無家可歸問題，光是2023年的州預算中就有35億美元使用於無家可歸問題。

紐森 舊金山 加州

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