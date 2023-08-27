打劫激增 洛市議員促商場設派出所

洛市議員布盧門菲爾德提出一項動議，敦促在Westfield Topanga購物中心設立警察分局。（取材自布盧門菲爾德網站）

由於洛杉磯 南部地區有組織的零售盜竊案激增，洛杉磯市議員布盧門菲爾德（Bob Blumenfield）於8月 25日提出一項動議，敦促在卡諾加公園（Canoga Park）的Westfield Topanga購物中心設立警局派出所。

根據布盧門菲爾德的提議，「洛杉磯警察局不能也不應該充當Westfield的私人保安，但當務之急是探索該市如何最好地幫助解決大規模盜竊和其他犯罪問題，不僅在這個購物中心，還有在華納中心（Warner Center）的周邊社區」。該動議將指示洛市警局在市行政辦公室和立法分析師的協助下，報告在Westfield Topanga購物中心設立警察派出所的可行性。

根據洛市憲章，洛市的警力部署完全由警察局長自行決定。根據布盧門菲爾德的動議，該市可以探索和研究在部門內創建警局派出所的機會，以加強部署，特別是在洛杉磯市警察局管轄的城市地區。

這位議員還指出，西聖費南度（West San Fernando Valley）的居民多年來一直要求在購物中心設立警察分局，該購物中心是南加州 客流量第二大的購物中心。

此外，在過去15年裡，華納中心地區已建造或批准建造了超過1萬套住房。 動議指出，根據這些數字，該市應探討是否可行「利用Westfield的空間，讓更多警員駐紮在華納中心地區」。

在8月13日，一個由約30至50人組成的有組織盜竊集團襲擊Westfield Topanga購物中心的 Nordstrom百貨公司，偷走價值30萬元的商品。

就在布盧門菲爾德提出這一動議一周前，市長貝斯（Karen Bass）與各執法機構領導宣布成立一個多機構特別工作組，以打擊「快閃族」零售搶劫行為。