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上半年北美赴台遊客達27萬人次 恢復至疫前75%

記者張宏／洛杉磯報導
松柏嶺遊客中心結合當地知名「茶」產業，推出「茶薰六覺」的創新體驗。（圖：觀光局提供）
松柏嶺遊客中心結合當地知名「茶」產業，推出「茶薰六覺」的創新體驗。（圖：觀光局提供）

截至今年6月美國和加拿大到訪台灣旅客達27萬人次，已恢復到2019年同期近75%市場量。美國知名旅遊網站Trazee Travel讀者，也投票選台灣為2023 TheTrazees年度最喜愛的冒險旅遊目的地（Favorite Adventure Destination）。

台灣交通部觀光局針對北美旅客喜好自然和戶外活動，以背包客型式探索當地文化的旅遊場，強力推廣綠色旅行遊程、國家綠道及多元自行車路線，致力整合地方觀光資源，串連地方文化、產業故事、遊憩資源，推動17個觀光圈的數位體驗及主題旅遊。

駐洛杉磯辦事處主任林宜錚表示，為吸引美國千禧和Z世代，觀光局特別以深入淺出的趣味探索體驗來包裝文化、生態、美食、樂活和購物等多元主題遊程，像是松柏嶺遊客中心結合當地知名「茶」產業，推出「茶薰六覺」的創新體驗，透過茶香蒸臉來釋放身心壓力，以最自然的方式美容，減少塑膠廢棄物，遊客同時也能學習對自然的尊重，如何栽種出上等好茶。

美食一直是台灣的強項，深受美國年輕世代所喜愛，BuzzFeed美食單元Tasty（擁有4530萬IG追蹤者）的美籍亞裔Jasmin Pak，今年1月自行到台灣拍攝旅遊暨美食短片，引起廣大回響，也帶動眾多網紅圈到台灣探索旅行，截至6月底美國和加拿大到訪台灣旅客達27萬人次，已回復到2019年同期近 75%市場量。

歡迎喜愛台灣或計畫旅行台灣的民眾，購買機票後，務必記得在登機前1-7天上網登錄「遊台灣．金福氣」自由行獎勵方案：https://theme.taiwan.net.tw/luckyland/，有機會獲得消費金新台幣5000元的電子票證或住宿折抵優惠券。

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