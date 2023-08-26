房貸利率逾7%創22年高點 年輕人買房難

數據顯示，自2012年3月至今年7月，洛杉磯入門級房屋價格中位上漲171%。（取材自pexels.com）

華人移民買房是實現美國夢的重要標誌，30年房貸利率 飆升超過至7%，創22年來高點，再加上近期洛杉磯華人居住的區域房源吃緊，讓「追夢」的成本一路高漲。

自今年初起開始看房的劉女士感慨，現在想在洛杉磯地區買房真是「難如登天」，不僅要負擔高於7%的房貸利率和因此降低的貸款比例，還要面臨居高不下的房屋價格，以及低庫存的房源。

根據地產公司Redfin近期的一項研究報告，自2012年以來，南加州 的入門級房屋的價格中位數已經翻了一至三倍不等。購買入門級住宅所需的最低年收入高達16萬元至24萬5000元。即使在南加 州住房價格最實惠的內陸地區，買家的收入也需要達到6位數才能買得起房。

這裡的入門級房屋指的是銷售中價格最低交易的35%，但排除最後5%，因為這些房屋可能由於過於破舊，並不能滿足首次購房者的需求。

報告稱，從2012年3月至今年7月，入門級房屋的價格中位數漲幅驚人。像洛杉磯縣上漲171%，橙縣上漲188%、河濱縣和聖伯納汀諾縣上漲264%，相比於南加州約50-60%的收入增長，差距頗大。

同時，加州房地產經紀人協會（California Association of Realtors）數據顯示，今年第一季度有能力購買入門級房屋的首次購房者比例從2012年的66%下降至32%。在南加州地區，只有33%的家庭能夠負擔得起入門級住房。

劉女士感歎，身為普通上班族，好不容易存了些錢想要安家，但現在的情況，讓年輕人怎麼買房？恐怕最後還是只能找父母資助，被迫成為「啃老族」。

華人區資深房產經紀李妙麗（Carol Lee）坦言：「確實沒有什麼好的解決辦法，現在的情況就是『好房難求』，我甚至都開始擔心我女兒未來買房的問題。」

在華人聚集的聖蓋博谷地區，「買房難」的問題更為突出。李妙麗舉例說，最近一周，亞凱迪亞市（Arcadia）一棟要價120萬的康斗（Condo），上架後很快就收到了十幾個出價，最終加價20萬成交。李妙麗強調，只要是需要搶購的房源，全都是現金出價者獲勝。

根據Redfin的數據，目前亞凱迪亞市新開發的康斗要價最高達到190萬元；鄰近的天普市，新建獨立屋的價格都在200萬以上。

有分析認為，當前的房貸利率高位，大部分享受低利率房貸的屋主不願置換房屋，這是造成「買房難」的主要原因。但李妙麗指出，相比於今年4、5月份，8月份的房源其實增加了不少。以亞凱迪亞市為例，疫情前市場上的房源數量通常在160至180戶這一範圍內，在今年上半年時降至80多棟，但最近的房源數量超過120棟，並沒有減少太多。在聖瑪利諾市（San Marino），疫情期間市場上只有十幾棟房源，但最近也增加了數倍。

另，佳信貸款總裁劉艷秋（Donna Chao）指出，受部分銀行倒閉風波影響，銀行對借款人的資質審核愈發嚴格。同時，隨著利率不斷走高，不同信用分數間的利率差異也日益擴大。「如今借款人的信用分數需達到780分，才能獲批最優利率，而以往的740分的信用分可以獲得的房貸利率如今高達7.625%，也是20年來的最高水平。」