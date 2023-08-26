打砸搶專案團隊 調查4起案件逮捕11名嫌犯

打砸搶專案團隊已逮捕11人，包括發生在Nordstrom的案件。圖為Nordstrom案發現場。（本報資料照片）

洛杉磯 地區結合洛市警局（LAPD）、洛縣 警局（LASD）、加州 公路巡警（California Highway Patrol），與格蘭岱（Glendale）、比佛利山（Beverly Hills）、布班克（Burbank）、聖塔蒙尼卡（Santa Monica）等地警力組成的應對打砸搶案件團隊，即「組織零售犯罪專案團隊」（Organized Retail Crime Task Force）已經在調查4起案件逮捕11名嫌犯。

洛市警局在聲明中表示：「洛杉磯市及周邊城市最近發生了多起快閃式零售犯罪事件，由多名嫌疑人針對整個洛杉磯地區的零售店實施。自ORCT成立後，警探們承擔了對整個洛杉磯市涉及有組織零售犯罪的9起案件的調查責任，許多零售盜竊案件都與鄰近城市發生的其他零售犯罪有關。」

洛杉磯警察局稱，截至23日本周三，ORCT警員已逮捕了11名搶劫嫌疑人，這些案件與 ORCT 負責調查的9起案件中的4起直接相關。

截至23日午夜，專案組已經逮捕了4起案件的11名嫌犯。案件的發生地如下：

洛市比佛利購物中心（Beverly Center）的Versace；洛市高地公園（Highland Park）的Warehouse Shoe Store；洛縣卡諾加公園（Canoga Park）位在Topanga Mall的Nordstrom；洛縣格蘭岱位於The Americana at Brand的Yves Saint Laurent。

警方表示，相關調查仍會繼續進行，民眾如有線索，或是知道其他涉案嫌犯，都能以818-374-9420聯絡專案組，或以877-LAPD-247或800-222-TIPS提供線索。