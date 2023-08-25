橙縣槍擊案4死6傷 退休警疑婚姻問題向妻開火

製造重大血案的兇嫌斯諾林（John Patrick Snowling）。（Snowling臉書截圖）

南加橙縣 的特布科峽谷（Trabuco Canyon）歷史悠久的庫克角落（Cook’s Corner）餐廳又稱摩托酒吧（Biker bar），24日晚間發生大規模槍擊 事件，造成包括槍手在內的四人死亡，另有六人被送往醫院，其中兩人傷勢危急、另外四人情況穩定。

這是今年南加第二起大規模槍擊事件，上一次是蒙市舞廳槍案。

橙縣警局（OCSD）在23日當晚舉行了新聞發佈會，橙縣警局副局長（Undersheriff）哈洛克（Jeff Hallock）稱，槍擊事件發生在聖地亞哥峽谷路 19000 街區的庫克角 (Cook's Corner)。當晚 7 點剛過，警員接獲槍擊報告後立即做出回應，並且很快到達現場。警局調度員透過警員隨身通話機可以聽到現場背景中的槍聲。

警員們兩分鐘後就到達了酒吧。並在晚上7點08分擊斃了槍手，以及在現場發現了至少一件武器。在清場時發現了包括嫌疑人在內的四人死亡、六人被送往醫院。警局調查人員繼續處理現場，徹夜工作。目前，槍擊動機尚不清楚，對此事件的調查正在進行中，如有更多信息將即時提供。

橙縣檢察長史匹澤（Todd Spitzer）24日發表聲明，該地檢署人員徹夜都在現場調查，要為大屠殺事件提供更多的信息，同時也為無辜的死難者哀悼，以及為傷者祈禱，並且譴責這種難以言喻的暴力行為。

有消息人士告訴媒體，事件起因是一名退休 執法人員與妻子之間的家庭糾紛。衝突升級，至少九人中槍。目擊者稱，他們最初聽到了五六聲槍響，然後短暫停頓。不久之後，槍擊事件繼續進行，並擴大為多槍齊射。

24日確認槍手是范杜拉（Venture）警察局的一名退休警官斯諾林（John Patrick Snowling），他於1984年開始職業生涯，並於2014年2月退休。他生前曾多次擔任警官、工會主席、分居的丈夫，直至被指控為殺手。

法庭記錄顯示，斯諾林和妻子瑪麗·斯諾林（Marie Snowling）在結婚近22年後於2020年11月分居。女方今年3月提出離婚未果。這對夫婦有兩個已成年的孩子。