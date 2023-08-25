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紐森再籲：善用紅旗法保命

記者丁曙／綜合報導
加州州長紐森呼籲加州人應用「紅旗法」保護生命。（檔案照，記者丁曙／攝影 ）
加州州長紐森呼籲加州人應用「紅旗法」保護生命。（檔案照，記者丁曙／攝影 ）

州長紐森（Gavin Newsom）24日發表聲明，呼籲所有加州人都應應用加州的「紅旗法」（Red flag laws），亦稱「危險信號法」保護生命，該法律允許家庭暴力的受害者、家庭成員、同事和其他人尋求保護令，以禁止具有潛在危險的個人和施虐者擁有槍枝。

紐森表示：「槍林彈雨再次震撼了社區，撕裂了家庭。」加州為23日晚在庫克角（Cook’s Corner）發生的可怕槍擊事件的受害者哀悼。

州長說，美國三分之二的大規模槍擊案兇手有家庭暴力史。加州的危險信號法允許受害者、家庭成員、同事和其他人與當地執法部門和法院合作，安全地從可能構成潛在威脅的人手中拿走槍支

今年初夏，紐森州長宣布推出了「GunSafety.ca.gov」（加州槍枝安全）新網站，提供關鍵信息和多語言、文化上相關的材料，解說加州人如何利用危險信號法（包括槍支暴力限制令）來幫助保護他們的親人當某人對自己或他人構成威脅時。 該網站是一項耗資 1100 萬美元的全州範圍活動的一部分，該活動由州長發起並由加州州長緊急服務辦公室管理，旨在提高認識、教育公眾並解釋獲得「槍枝暴力限制令」（Gun Violence Restraining Orders）所需的步驟。

在加州的2016年至2019年間，槍枝暴力限制令被用來防止發生58起大規模槍擊事件，並在減少槍支自殺發生率。

加州 紐森 槍支

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