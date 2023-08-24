南加店主掛彩虹旗遭槍殺 反同槍手與警駁火身亡

聖伯納汀諾縣警察局表示，27歲的易開古吉（Travis Ikeguchi）8月18日在錫達格倫（Cedar Glen）的「Mag. Pi」服飾店外拆下同志 驕傲旗，並高喊恐同言論後，射殺了66歲店主卡爾頓（Laura Carleton）。

警方在案發當日下午5點過後抵達現場，發現卡爾頓遭槍傷後不治身亡，而嫌犯易開古吉在距離約一英里的Torrey Road被發現。他先是向兩名副警長開槍，擊中他們的車輛，隨後遭警方還擊，當場身亡。

據警方說法，易開古吉的家人在17日通報其失蹤，目前槍擊 事件仍持續調查。嫌犯在遭擊斃前曾在社交媒體上發表反同性戀和反警察的言論。他認為墮胎 和同性婚姻的目的在摧毀人類。而店主卡爾頓從事時尚產業工作多年，並和丈夫育有九個孩子。

卡爾頓的孩子在Instagram上發文談到母親的去世。「我們的家庭破碎了，但值得欣慰的是，她在她珍惜的地方離世，做她喜歡的事情，並堅決捍衛她的信仰。她無畏又有同情心，總是把別人放在第一位。」

聖伯納汀諾縣警方表示，任何人如果有此次槍擊事件的相關信息，可聯繫調查部門，電話號碼是909-890-4904。