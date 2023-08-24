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LGBTQ學校教不教？ 洛杉磯家長再爆衝突

編譯侯乃云 / 綜合報導

洛杉磯出現關於學校是否應該教導LGBTQ+議題的示威活動，持不同看法的示威者發生衝突。家長表示學校不應該教授LGBTQ+相關主題，而LGBTQ+的倡導者則認為學校應當教導有關性別和性取向的教材內容。

這場抗議發生在8月22日，集會由一個名為Leave Our Kids Alone的團體組成，包含來自幾個不同地區的家長組織，像是Saticoy Elementary Parents、We the Parents TVUSD和Glendale Parents United。反對集會的LGBTQ+盟友則包括幾名洛杉磯統一學區的工作人員。

洛杉磯警察局在市政廳外設立分界線隔離兩個群體。據現場消息，有兩名反對集會者因與警方發生衝突而被拘留。

集會期間，自稱為家長權利抗議者的群眾表達對學區和加州州長紐森（Gavin Newsom）的不滿，紐森支持學校教授LGBTQ+主題和保護兒童選擇性別身分的法案。推行在家教育且是安特洛普谷教育家長（Antelope Valley Parents for Education）成員的潔西卡．艾諾斯（Jessica Enos）表示：「性別教育不是學校的工作。」

反對集會的人則支持關於LGBTQ+社區成員權利的學校政策和州法律。洛杉磯統一學區（LAUSD）的一名跨性別小學老師史凱．土利（Skye Tooley）說：「我們作為以不同方式存在的人類物種，應該在課堂中被介紹。」UTLA小學副主席馬利亞．米蘭達（Maria Miranda）表示：「必須確保課程是具有包容性的，並且能尊重和重視所有多元化的社區。」

2011年，Senate Bill 48法案被簽署成為法律，要求所有學校在社會研究課程中教授LGBTQ+美國人的貢獻，而新提出的法案AB 1078，將加強學校教導LGBTQ+歷史，並防止學校董事會禁止包含多元觀點的教科書。

LGBTQ 洛杉磯 教育

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