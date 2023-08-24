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南加橙縣爆大規模槍擊 已知5死6傷

洛縣7月失業率5.4% 高於加州平均值

編譯胡立宗／綜合報導
洛縣及加州失業率概況 編輯部／製表
洛縣及加州失業率概況 編輯部／製表

加州就業發展局（California Employment Development Department）數據顯示，加州整體失業率7月為4.6%，與6月相同，主因是非農職缺增加2萬7900個，高於6月的新增9990個，從而拉低整體失業率。而洛縣上月失業率為5.4%，高於加州平均值。

加州的11大產業在7月都出現非農職缺的增加，6月只有6項產業。

至於洛杉磯、橙縣、河濱與聖伯納汀諾南加地區，2023年7月的失業率普遍達到5%以上，高於6月的4.9%，也高於去年同期的4.4%，皆為2022年2月以來的新高。以洛縣為例，7月失業率達到5.4%。

夏季的失業率通常都會升高，主因是學校放暑假，加上好萊塢罷工與利率升高，使得今年的失業率高於疫前2018年至2019年的4.2%。

就業發展局指出，上述提到的南加主要城市中勞工總數7月達到874萬人，較2022年增加4萬9900人，但比疫前少了7萬700人。南加7月的就業人數為798萬人，較6月減少4萬4200人，但年增17萬400人。

7月共有43萬2800人失業，較6月增加3100人，較去年同期增加5萬2100人，疫情之前的平均失業人數為36萬6642人，比7月低了15%。

南加的產業也與加州整體出現落差，七類職缺增加、三類職缺減少。增加的有私立教育與醫療：146萬人在職，職缺較6月增加6000個，另像建築、休閒觀光、製造、零售、運輸倉儲與水電瓦斯、金融等職缺皆增加。另專業與商業服務、資訊、政府等三類職缺則減少。

依縣份區分，洛縣就業總數為461萬人，月減2萬5800人；橙縣171萬人，月減9000人；內陸帝國共166萬人，月減9400人。

加州 就業 南加

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