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86歲亞裔婦被狠推下公車 竟有乘客偷錢包、吐口水

記者王若然／洛杉磯報導
在洛市警局公布的視頻中，一名戴灰帽子的非裔不顧眾人勸阻，趁老人昏迷時偷走她的錢包。（LAPD提供）
在洛市警局公布的視頻中，一名戴灰帽子的非裔不顧眾人勸阻，趁老人昏迷時偷走她的錢包。（LAPD提供）

洛杉磯市University Park社區附近公交車站近日發生暴力案件，86歲的亞裔老婦被狠狠推下公車，頭部撞擊水泥地後不省人事。在老婦倒地昏迷時，有非裔嫌犯不顧旁人勸阻，將老婦人錢包偷走。

影音來源：LAPD、IG@vivianasarrade

洛杉磯市警局8月18日發布視頻，請求公眾幫助尋找偷老婦錢包的嫌犯。案件發生在8月8日下午約2時40分，地點位於洛杉磯市24街與Vermont大街交界處附近的公交車站。在警方公布的視頻中，老婦人摔倒在公交站的地面上，長時間昏迷不醒。其他陸續下車的乘客中，有一名非裔不顧旁人勸阻，乘老婦昏迷，將她的錢包偷走。洛杉磯市警局向世報記者證實受害人為亞裔，但不清楚是否是華人。

除洛杉磯市警局提供的視頻外，社群上還有一則視頻記錄老婦被殘忍推下公車的過程。視頻中，公交車進站停穩後，先有一名背雙肩包乘客走下巴士，隨後一名亞裔老人突然從公車上摔下，後腦著地失去意識。她昏迷時，雙腳還未離開公車。

老婦躺在地面後，車上陸續下來一些乘客，但一開始無人對老婦施救。有一名高個子的非裔，頭戴粉色帽子、身披藍色毛巾，還朝老婦吐口水。另有一名頭戴灰色帽子的非裔嫌犯，則乘機偷走老婦的錢包。這名非裔男在盜竊時，此前下車的一名身穿白色短袖的男子轉身上前將該非裔男推開，似乎在阻止他作案。

洛市警局指出，警方接到報警電話後趕到現場，在眾人指認下，已經將推倒老婦的嫌犯逮捕。不過在老婦人昏迷期間，盜走她錢包的非裔嫌犯截至8月22日仍然在逃。洛市警局表示，已將老婦送往附近醫院，她傷勢較重，情況不容樂觀。

洛市警局請求公眾幫助，提供偷老婦錢包的嫌犯線索。案發公車隸屬於MTA 204線，車號為1957。偷錢包的非裔嫌犯，留有山羊鬍或八字鬍，年齡在40至50歲之間，作案時戴著灰色針織帽，身穿黑色夾克衫，印有「New York」標誌，穿黑色褲子。

民眾如有線索，可以聯繫探員Jonathan Moyers，電話為213-359-3707。非工作日或非工作時間可撥打877-527-3247。想要匿名提供線索的民眾，可以致電800-2228477，或上網www.lacrimestoppers.org提供線索。

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