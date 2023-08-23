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洛市通過8300萬收購梅菲爾酒店 改造後遊民入住

記者趙健／洛杉磯市報導
洛杉磯市議會於18日批准梅菲爾飯店收購案。（取材自谷歌地圖）
洛杉磯市議會於18日批准梅菲爾飯店收購案。（取材自谷歌地圖）

洛杉磯市議會於批准了由市長貝斯（Karen Bass）提出的西湖區（Westlake）15層樓的梅菲爾酒店（Mayfair Hotel）收購案，市政府預計耗資8300萬元完成該項目的收購和改造。

洛杉磯市議會以12票贊成、2票反對通過了這項由市長貝斯（Karen Bass）提出的計畫，將以6000萬元的價格購入梅菲爾酒店，並投入2300萬美元進行翻新和升級工程。不過，這筆預算並不包含市政府已向該酒店業主支付的約1150萬元的補償，用以彌補該酒店在作為遊民臨時住所時遭到的破壞。

梅菲爾飯店曾在2018年至2019年間花費千萬元改造，於2020年加入安置遊民的「房匙計畫」（Project Roomkey）。在被作為遊民臨時住所後，這裡發生了吸毒、蓄意破壞、打架和其他滋擾事件，導致該酒店所在的西湖區居民和業主對貝斯提出的這項安置計畫表示強烈反對。

投反對票的市議員稱這項收購案是「一筆糟糕的交易」，並對未來維持這一計畫運行的資金來源表示懷疑。而代表西湖區的市議員賀南德斯（Eunisses Hernandez）最終對貝斯的這項計畫表示贊成，但她同時在18日的市議會上表達了對這項計畫的顧慮，特別是在疫情期間與梅菲爾酒店有關的安全問題。

貝斯在一份新聞稿中表示，作為貝斯Inside Safe計畫的一部分，購置這座擁有294間客房的酒店將成為市政府解決遊民問題的關鍵措施。這將有助於降低市政府每晚為遊民租用臨時房間的數量，減少解決該市遊民問題的開支，並提供更好的管理和運營控制。

貝斯強調，梅菲爾的運作方式將與以往的計畫不同，酒店將配備24/7全天候保安人員，以確保運營的安全性。此外，入住的遊民將能夠使用大樓內的公共區域和設施進行社交和參加活動。目前，該項目已獲得充足的資金支持，用以提供醫療、心理健康和藥物濫用方面的治療，並會僱用現場活動協調員、住房導航和臨床保健人員。

該計畫在獲批準後，市政府下一步將推進收購協議，計畫於8月13日前完成託管。

遊民 洛杉磯 疫情

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