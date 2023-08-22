稅務專業人士保護客戶個資 國稅局授方法

國稅局敦促稅務專業人士保持警惕，採取防禦性措施保護自己及客戶免遭身分盜竊。（取材自Pixabay.com）

稅務詐騙 的手法不斷翻新，威脅國家和納稅人的財產安全。這些騙局常通過盜用納稅人的個人身分信息進行，而獲取這些個資的途徑，除了信件盜竊等常用手段外，稅務專業人士手中的客戶資料也是犯罪分子緊盯的目標之一。

國稅局 及其合作夥伴日前在一場安全峰會上，敦促稅務專業人士保持警惕，採取防禦性措施保護自己及客戶免遭身分盜竊。這些可降低身分盜竊風險的重要提醒包括：

1. 謹慎對待電郵的附件和網頁鏈接，許多犯罪分子會冒充企業、納稅人客戶或政府機構（包括國稅局）實施詐騙。若對收到的內容有疑慮，可在打開前單獨聯繫發件人，以確保陌生鏈接或附件的真實性。

2. 勿將敏感的商業信息發送到個人電子郵件設備，或是在個人電腦或設備上操作業務（如網上銀行）。也不要用商用電腦或設備上網、玩遊戲或下載視頻。

3. 勿在個人和企業電腦或設備之間共享USB或外接硬盤驅動器，這包括將未知的硬件連接到稅務專業人士的系統或網絡，或是插入任何未知的CD/DVD或USB。禁用商用電腦上USB端口和「自動運行」功能，防止被惡意程序侵入。

4. 不要從未知網頁下載軟件，謹慎使用免費軟件或共享軟件。

5. 加強密碼管理，勿將用戶名或密碼透露給他人。保護性較強的密碼是由大小寫字母的隨機序列組成，包含數字和特殊字符，且密碼長度至少為14個字符。

6. 更改默認密碼。許多設備都有默認管理密碼，但默認密碼很容易被駭客破解。

7. 每三個月更改一次密碼。建議通過密碼管理應用程式來存儲密碼。儲存有業務信息的設備和應用程式的密碼不應重複使用。

此外，對於許多在家工作的稅務專業人士，應特別注意使用虛擬專用網絡（VPN）開展業務，通過這一步驟可以減少數據丟失的風險。而在外處理在線業務或商業和銀行業務時，應確保通過安全瀏覽器執行相關操作，勿在咖啡 店、餐廳或其他提供「免費」WiFi的企業中執行操作。另外，若與家庭成員共享硬件設備，則應將個人與企業帳戶分開，確保互不關聯。

如果稅務專業人士或公司不幸成為數據盜竊的受害者，他們應向第一時間當地國稅局聯絡人報告。國稅局內部將確保所有國稅局辦公室收到警報；如果報告及時，國稅局可採取措施阻止欺詐性申報，並協助稅務專業人員處理危機。