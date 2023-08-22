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詐騙伎倆多 AI也遭利用 投資型騙案最多 年輕人易上鉤

編譯胡立宗／綜合報導
詐騙集團也可能偽裝成國稅局。（Getty Images）
詐騙集團也可能偽裝成國稅局。（Getty Images）

道高一尺魔高一丈，詐騙手法一直隨著科技而愈來愈「聰明」，除了機器人對話程式，人工智慧AI也被用於詐騙。避免遭到電話、簡訊、網路詐騙的方法就是，冷靜、查證、不要按著指示操作。

聯邦貿易委員會（FTC）統計，全美2022年的詐騙損失為88億元，較2021年增加30%。最大宗的是投資詐騙，金額達38億元，兩倍於2021年。20至29歲的人比70至79歲的人受騙機率更高，但是長者一旦上當，損失就會遠多於年輕人，因為他們多半都有不少資產。

美聯社報導，不少長者在新冠疫情期間就被騙了大筆錢財，因為居家隔離又遠離親友，所以萬一在社交平台上碰到特別熱心、噓寒問暖的帥哥、美女，不妨請懂3C的兒孫輩幫忙，用照片搜尋就可發現對方是不是假冒或是盜用照片了。

最傳統的詐騙手法是以語音通知（robocall）進行詐騙，例如宣稱中了大獎，必須提供個人資料才能領獎，或是假裝成法院、醫院，向你催繳款項。反詐騙專家說，最簡單的方式就是直接掛斷，因為正式的通知要以書面為準。

來源不明的簡訊連結千萬別點，花點時間打個電話到公司詢問，或是上網查證一下，宣稱的公司名稱加上關鍵字review或scam，經常就能幫你省下一筆錢。貿易委員會的統計，2022年的簡訊詐騙財損就超過3億2600萬元。

俗稱「殺豬盤」的愛情詐騙（romance scams）則是社交平台上針對寂寞單身者的常見詐騙手法。第一步是在社交平台加好友，對方的照片往往是帥哥美女，當加了好友後就開始要你的WhatsApp帳號，然後一步步誘騙你匯款、轉帳，或是購買大量禮物卡。特別是禮物卡，反詐騙專家說，任何正當的機構都不會接受禮物卡付款的。

猜謎詐騙（quiz scam），在臉書等平台上經常會出現，「你支持那個候選人」或是「測測你的財運」等等小遊戲，背後都是為了收集你的個資。如果是用於廣告行銷也就罷了，最怕的是趁索要社安碼或銀行帳號等關鍵資料，因為除了你的帳號可能被駭，還可能損失大筆錢財。專家說，最好的方法就是根本不玩，說得天花亂墜也毫無作用。

網路交易詐騙（marketplace scam）不管買方或賣方都要當心。買東西時要先確認對方的評價（ratings或reviews），總數愈多的應該愈可靠，只有六、七個人的五星賣家，最好敬而遠之。賣方除了要先確認買方的身分，也要確認款項是否真的入帳。

詐騙 疫情 投資

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