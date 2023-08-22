騙徒洗腦 受害人竟不理銀行詐欺警告

Zelle詐騙案再次出現。（ABC 7）

洛杉磯ABC 7電視台報導，Zelle詐騙 再次出現。這次是詐騙冒名美國銀行（Bank of America）行員欺騙客戶，通過Zelle快速支付應用程式向他們匯款。銀行向Zelle客戶發送詐欺 警告，然騙子「魔高一丈」告訴受害者，「您將收到警報，忽視它即可。」

受害者艾德樂（Rachael Adler）收到一條簡訊，詢問她是否在德州的一家沃爾瑪（Walmart）支付432元費用？她回答「沒有」，此時電話響了。

自稱來自「美國銀行詐欺部門」的男子告訴艾德樂，有人利用Zelle從她的帳戶中提取資金。「現在看到Zelle從你的帳戶中扣除2000元。你剛剛有這麼做嗎？不，我還看到一筆1500元的。請問你有通過Zelle付款這筆1500元的款項嗎？」艾得樂回應「不，我沒有。」

該男子告訴她，她需迅速通過Zelle將錢匯款，她按照該男子的指示操作。艾德樂不知道打電話給她的人是詐騙者，錢就這樣匯了出去。

之後，假冒美國銀行的男子還告訴她，她會收到美國銀行詐欺警報。「妳會收到一條簡訊，說我們檢測 可疑的轉帳，這可能是詐欺或騙局。不用擔心，我們現在正通過電話處理這個問題。」果然，她的手機上出現真正來自美國銀行的詐欺警告簡訊。她看到簡訊寫著「小心，還想繼續嗎？」艾德樂回答「是的」，於是5500元就這樣消失了。

該銀行聲明稱，「美國銀行永遠不會要求客戶向自己或任何人匯款。使用Zelle匯款時，客戶會收到多條消息，提醒他們注意詐欺危險訊號，如有疑問，請撥打信用卡或銀行客服電話。」該銀行還提醒「永遠不要回覆看似來自銀行的簡訊或電話。」