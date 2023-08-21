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喜萊莉過境 學校停課公園關閉列車不開

記者子為／綜合報導
洛杉磯聯合學區總監Alberto Carvalho（前右）宣布學區8月21日停課。（取材自ABC 7）
洛杉磯聯合學區總監Alberto Carvalho（前右）宣布學區8月21日停課。（取材自ABC 7）

受已降級為熱帶風暴的颶風「喜萊莉」（Hilary）影響8月20日許多活動、公共設施和場所，不少機構、學校和活動為安全起見21日（周一）暫停開放、停課、列車停駛。

學校方面，洛杉磯州大（Cal State Los Angeles）已決定取消8月21日的課程。洛杉磯聯合學區（LAUSD）21日同樣停課。聖地牙哥聯合學區（SDUSD）原定21日的開學延後到22日。

洛杉磯聯合學區總監Alberto Carvalho表示，因為難以判斷20日夜的大雨可能會對學校造成怎樣的破壞，所以決定21日停課。LAUSD部分學生通常上午5時30分或6時就會走路去上學，部分校車開始營運的時間在凌晨的4時30分，那時的雨勢可能非常大；出於他們的安全考量，在天氣難測的情況下，相比讓學生冒險上學，停課是更好的選擇。

公園方面，洛杉磯縣所有公園8月20日和21日關閉。聖地牙哥縣和橙縣的所有州立海灘8月20日和21日關閉，約書亞樹國家公園（Joshua Tree National Park）也將關閉至21日晚上。

活動方面，拉古那灘（Laguna Beach）藝術節20日和21日的活動全部暫停。洛杉磯本地的星際音樂節（Interstellar Music Festival）宣布暫停20日的演出，好萊塢碗20日晚的演出延後到8月28日。

公交方面，Amtrak太平洋線794、761號列車20日與21日停運，該列車往返於洛杉磯和聖地牙哥之間。

主題樂園方面，洛杉磯動物園會關閉至21日，迪士尼樂園（Disneyland）20日保持開放，但在晚10時提前結束營業（平時是晚11時）。環球影城（Universal Studios Hollywood）20日也保持開放。

體育方面，美式足球聯盟（NFL）Los Angeles Chargers隊對陣New Oreleans Saints隊的季前賽，20日仍如期在SoFi體育場舉行。足球賽方面，LA Galaxy隊和Real Salt Lake隊原訂於20日展開的比賽，已推遲至10月14日。原定於20日的自行車活動CicLAvia也被取消。組織者在聲明中表示，天氣變化情況難以預測，為保證民眾安全，決定取消活動。

洛杉磯動物園發出提醒，21日（周一）暫閉。（取材自LA Zoo網頁）
洛杉磯動物園發出提醒，21日（周一）暫閉。（取材自LA Zoo網頁）

洛杉磯 聖地牙哥 學區

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