喜萊莉過境 學校停課公園關閉列車不開

洛杉磯聯合學區總監Alberto Carvalho（前右）宣布學區8月21日停課。（取材自ABC 7）

受已降級為熱帶風暴的颶風「喜萊莉」（Hilary）影響8月20日許多活動、公共設施和場所，不少機構、學校和活動為安全起見21日（周一）暫停開放、停課、列車停駛。

學校方面，洛杉磯 州大（Cal State Los Angeles）已決定取消8月21日的課程。洛杉磯聯合學區 （LAUSD）21日同樣停課。聖地牙哥 聯合學區（SDUSD）原定21日的開學延後到22日。

洛杉磯聯合學區總監Alberto Carvalho表示，因為難以判斷20日夜的大雨可能會對學校造成怎樣的破壞，所以決定21日停課。LAUSD部分學生通常上午5時30分或6時就會走路去上學，部分校車開始營運的時間在凌晨的4時30分，那時的雨勢可能非常大；出於他們的安全考量，在天氣難測的情況下，相比讓學生冒險上學，停課是更好的選擇。

公園方面，洛杉磯縣所有公園8月20日和21日關閉。聖地牙哥縣和橙縣的所有州立海灘8月20日和21日關閉，約書亞樹國家公園（Joshua Tree National Park）也將關閉至21日晚上。

活動方面，拉古那灘（Laguna Beach）藝術節20日和21日的活動全部暫停。洛杉磯本地的星際音樂節（Interstellar Music Festival）宣布暫停20日的演出，好萊塢碗20日晚的演出延後到8月28日。

公交方面，Amtrak太平洋線794、761號列車20日與21日停運，該列車往返於洛杉磯和聖地牙哥之間。

主題樂園方面，洛杉磯動物園會關閉至21日，迪士尼樂園（Disneyland）20日保持開放，但在晚10時提前結束營業（平時是晚11時）。環球影城（Universal Studios Hollywood）20日也保持開放。