21日仍降雨 山區、沙漠地區提防山洪

喜萊莉在20日早在墨西哥登陸下加利福尼亞半島，已在當地導致洪澇災害。（取材自Twitter）

根據國家氣象局消息（NWS），颶風喜萊莉 （Hilary）在8月20日過境下加利福尼亞（Baja California）半島，已降級為熱帶風暴 ，22日（周二）天氣可望改善， 不過降雨仍會繼續。

（視頻來源：推特 / 後製：記者劉子為）

南加 州雖未出現災難級的洪水，但根據國家氣象局洛杉磯站的雷達顯示，降雨從南向北移動，對於南加山區和沙漠地區的居民來說，山洪將是不小威脅。

南加部分山地受大雨影響，出現洪澇。（取材自洛杉磯縣警局）

洛杉磯市消防局長克勞利（Kristin Crowley）表示，受熱帶風暴喜萊莉影響最大的，預計是洛杉磯市北部和東北部的羚羊谷和聖蓋博山脈等地區。

國家颶風中心主任布倫南 (Michael Brennan) 表示，雖然喜萊莉的強度已減弱，但這只是風的強度，民眾最應該提防的是降雨。布倫南在邁阿密舉行的線上簡報中說「過去10年，美國熱帶風暴和颶風對民眾造成的最大威脅，其實是大量降雨造成的洪水災害。」

國家氣象局還指出，預計8月22日（周二）後，天氣情況會有所改善。不過降雨仍會繼續，特別是在南加的內陸地區，尤其是山區和沙漠，可能仍會出現陣雨和雷暴天氣。

熱帶風暴喜萊莉的影響主要在南加州地區，北加州則沒有出現降雨。