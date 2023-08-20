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警局水電局 迎戰颶風準備就緒

洛杉磯訊
洛杉磯縣警局警長盧納（Robert Luna）敦促市民在未來幾日盡可能收聽、收看有關颶風的資訊，做好準備。（洛杉磯縣警局）
洛杉磯縣警局警長盧納（Robert Luna）敦促市民在未來幾日盡可能收聽、收看有關颶風的資訊，做好準備。（洛杉磯縣警局）

颶風喜萊莉登陸南加州前夕，洛杉磯縣警局嚴陣以待，應對颶風可能帶來的危機。洛縣警局敦促市民在未來幾日盡可能收聽、收看有關颶風的資訊，做好準備。

洛杉磯縣警局警長盧納（Robert Luna）向民眾表示，「請在未來幾天跟進新聞報導。請制定緊急計畫，關心在危險地區的朋友和家人。」

洛杉磯縣第四區縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）介紹說，「各個部門都整裝待發，嚴陣以待。」她對遊民群體感到擔憂。「我們遊民安置小隊與洛縣警員合作，正在與這些遊民聯繫。」

巴沙迪那市（Pasadena）和巴沙迪那聯合學區（Pasadena Unified School District）正在積極監測颶風的動態，並敦促居民做好應對準備。

巴沙迪那市水電局主管傑克遜（Sidney Jackson）表示：「我們將安排額外的工作人員待命，並在需要時與鄰近的公用事業公司協調，為一線工作人員提供支持。我們還擁有內部發電設施，可以支持城市的需求或由加州 ISO 運營的電網。」

水電局提醒，如果居民和企業遇到任何電力緊急情況，請及時致電水電局 (626) 744-4673，或與水有關的緊急情況請致電 (626) 744-4138。警察局和消防局將配備人員負責所有的巡邏、消防、護理和其他緊急服務。

民眾也可以關注洛杉磯縣颶風消息網站，該網站有如何在極端天氣做好準備等資訊。網址為：ready.lacounty.gov/alerts

洛杉磯縣警局空中搜索小隊在聖蓋博山脈執行尋找失踪者任務。 （洛杉磯縣警局）
洛杉磯縣警局空中搜索小隊在聖蓋博山脈執行尋找失踪者任務。 （洛杉磯縣警局）

颶風 洛杉磯 遊民

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