南加華人備戰喜萊莉颶風 築沙袋、整理防洪渠

210公路沿山城市18日開始緊急為民眾提供免費防洪物資。格蘭杜拉的一位居民上午前往市府工務局領取沙袋，準備自家庭院防洪。（記者楊青／攝影）

南加州 84年來第一場熱帶風暴喜萊莉颶風 ，預計本周末登陸並橫掃南加州大部分地區。聖蓋博谷沿山地區華洋居民18日上午開始緊急展開應變準備，建築沙袋墻，整理街道防洪渠，清除公共道路障礙物，嚴陣以待。

南加州各地18日上午開始投入防洪準備工作。聖蓋博谷210公路天使國家森林沿線城市包括拉肯那達、巴沙迪那、亞凱迪亞、蒙羅維亞、歐溫岱、阿蘇薩、格蘭杜拉、聖迪瑪斯、拉汶等城市緊急設立專門的免費防洪物資區，向居民免費提供沙子和袋子，各地市府工務部門當天上午開始整理社區防洪渠，通知居民風暴期間不要將垃圾桶和汽車停放到公共街道，以免發生洪水 或其它意外時，阻礙急救部門的救援行動。

在華人和亞裔聚居的羅斯密，公共安全部門18日一早就通知居民做好防洪準備，除了暴雨、強風準備，也要應對可能出現的停電情況。

公共安全部門特別提醒，熱帶風暴強風會產生重大影響並造成損害。當大風和停電時，最常見的情況是樹木倒塌和碎片飛揚。強烈建議民眾在風暴期間最好留在家中，不要出門，遠離倒下的電源線和電線。家中務必準備可攜帶的手電筒和足夠的備用電池，不要試圖開車或步行穿過洪水氾濫的地區。此外，準備足夠幾天的食用和飲用水也非常必要。

有關停電信息，可聯繫南加州愛迪生公司，800-611-1911。有關火災或醫療緊急情況，請撥打9-1-1。關注颶風移動狀況和天氣預報，可收聽廣播或電視天氣預報，也可上國家氣象局官網YouTube @NWSLosAngeles。

此外，美國國家颶風中心首次針對加州發布了熱帶風暴警報，此舉也是基於對颶風喜萊莉可能引發的豪雨與洪水風險之評估。加州政府對此做出了罕有的應變反應，即採取4級颶風警報措施。包括強降雨、洪水等特別當心。

國家氣象局18日發布的喜萊莉颶風走向預報。（KXTV）

根據預測，颶風喜萊莉可能導致部分地區長時間持續性降雨，也讓一些地區發布了罕見的高風險警報。

依據氣象預報，颶風喜萊莉正逐漸向內陸方向移動，並可能帶來短暫的驟雨，尤其集中於中央海岸地區。預估棕櫚泉或有降雨量達兩至三英寸，洛杉磯亦可能迎來一至兩英寸的雨水。

未來數日之天氣趨勢呈現夜間相對平靜、清晨可能有霧，預測8月20日至21日期間，洛杉磯地區可能迎來強降雨。此次降雨預期在一定程度上緩解該州25%區域之乾旱狀態。儘管如此，考慮到風暴路徑難以確定，專家建議民眾持續保持警覺。

目前颶風喜萊莉已達四級颶風等級，預計接近南加地區時將降級為熱帶風暴，然而專家們仍預測週末之氣象將受到重大衝擊。預計8月20日至21日期間，風暴影響將達到高峰，可能伴隨著巨浪、強風、危險的離岸洋流、海岸侵蝕及洪水。官方建議遠離海洋，還應避免行駛可能受洪水影響的道路。

美國國家氣象局也發布洪水警報，從8月20日下午持續至8月21日晚間，涵蓋整個洛杉磯縣。與此同時，橙縣、聖塔安娜山脈及山區亦將實行洪水監控。專家預計，風暴可能於週日登陸下加州半島中部，或經近海移動後抵達南加州。

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