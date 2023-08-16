華女失聯前11秒視頻曝光 友人疑求救

金芳失聯前的深夜在行駛車上發出最後11秒視頻截圖。（崔女士提供）

本報持續報導的中國女子金芳離奇失蹤案，協助找人的崔女士14日有新線索。金芳的友人提供一則金芳失聯當晚，發到微信 朋友圈的最後一則視頻，看起來像是在求救。還有眼尖網友判斷，視頻拍攝地點是極其偏遠的內陸沙漠地區。

（影音來源：金芳友人提供）

崔女士說，這是金芳在失聯前發到朋友圈的最後一則視頻，時間是7月21日深夜10時19分。視頻短短11秒，讓人感覺非常詭異。視頻顯示，車輛在深夜道路上行駛，過程中速度很快但似乎不穩定，金芳也沒有一直拍攝道路前方，而是搖晃鏡頭拍攝道路兩側的狀況，車內音樂也很大聲。視頻在5秒時會聽到好像人發出聲音，隨後突然停止。整個視頻沒有聽到車內人對話，且車內氣氛詭異，懷疑是金芳感覺到危險，於是向朋友偷偷發送視頻，警示遇到麻煩。

金芳最後發送的這則視頻，目前已經在網上傳播。有眼尖網友看後，判斷出視頻可能的拍攝位置。崔女士表示，網友認為「視頻很大可能是在Twentynine Palms地區沿著Adobe路北向行駛時拍攝。大致是從White Sands街與Adobe路交匯處開始行駛，經過Desert Dunes路，從右側可看出經過Palms Baptist Church與汽車鈑金修理廠Cobbs Body Shop。」有網友表示，前往約書亞樹國家公園 ，需要經過該地區，但地點非常偏僻。

崔女士表示，已經將這則視頻，以及獲得的地點資訊，報告給聖伯納汀諾縣警局，希望找到失聯的金芳。

同時，崔女士也表達她的憂慮。崔女士說，視頻顯示的Twentynine Palms地區，靠近約書亞樹國家公園，那裡有一座美國海軍陸戰隊的軍事訓練基地，位於偏遠沙漠中。金芳曾告訴家人，相約見面的白人男子稱，雖然他已退伍，但仍可獲准進入該基地。該男子是否駕車帶著金芳前往該基地仍未可知。

崔女士還提到警方指出，可疑白人男子被親友報警失蹤是在7月30日上午約11時50分，而警方最後定位該男子是在聖地牙哥縣的小鎮Julian，這與金芳最後發出視頻拍攝地點相距甚遠。崔女士說，金芳已失聯多日，希望網友或社區人士提供線索，協助警方找人。

近日本報連續報導，中國女子金芳在網上結識美國男性網友後，於2023年7月14日跨洋抵美，在南加 內陸棕櫚泉與男網友見面後，不久與家人失聯。聖伯納汀諾縣警方已經發布尋人啟事。協尋友人表示，金芳最後在朋友圈發帖說，要與男網友去約書亞樹國家公園遠足健行，但此後沒有下落，男性網友也與外界失聯。