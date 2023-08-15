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洛市警長批「零元保釋」政策 嫌犯往往重回街頭

編譯陳盈霖／綜合外電報導
洛市警局局長摩爾稱，零元保釋政策替執法機構創造不平等舞台。（ABC 7）
洛市警局局長摩爾稱，零元保釋政策替執法機構創造不平等舞台。（ABC 7）

洛杉磯ABC 7電視台報導，洛市警局（LAPD）局長摩爾（Michel Moore）日前在「目擊者新聞人物」（Eyewitness Newsmakers）節目上談起非暴力犯罪的「零元保釋」政策（Zero-bail policy）時稱，該政策替執法單位創造一個不平等舞台。他說，當有人在格蘭岱（Glendale）犯罪時，他們會面臨保釋，而在洛市犯下同樣罪行者，卻無需保釋。他稱這是個不平等的環境。

零元保釋政策是項有爭議的政策，是禁止洛市和洛縣警局相關部門，要求因輕罪和非暴力犯罪被捕的人現金保釋。摩爾說，加州法律減輕許多慣犯需承擔的後果，當這些案件最終訴諸法庭時，嫌犯往往會重新回到街頭。

此外，洛市警局正面臨嚴重的人力短缺。摩爾說，目前不足9000人的警員人數為歷史新低，上一次市警局人數如此少是20多年前，當時洛市面積小得多。文職人員也減少約350人，全國其他執法機關也面臨人手短缺問題。他很感激洛市長貝斯（Karen Bass）在她第一份預算中，承諾招聘洛市警局創紀錄數量的警務人員與專業人員。

警局面臨另一問題是人員流失。他說，一般情況下，每年有450至500人從警隊退休，但現在這個數字接近700人。此外，每年有200至250名洛市警局員工轉往其他機構。

目前該部門正積極向軍隊、大學、職業中心和公眾招聘。摩爾說，若警局每年能雇用近800名新人，警局將改善報案響應時間、社區安全等。他說，在2026年FIFA世界盃 、2028年洛杉磯奧運會和殘障奧運之前，這點尤其重要。

洛市警局局長摩爾稱，零元保釋政策替執法機構創造不平等舞台。（ABC 7）
洛市警局局長摩爾稱，零元保釋政策替執法機構創造不平等舞台。（ABC 7）

暴力犯罪 洛杉磯 奧運

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