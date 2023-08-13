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華女失聯 家人澄清網路謠言：已訂10月回程票 沒想滯美

記者啟鉻／洛杉磯報導
失聯華女金芳（右）來美見男性網友（左）。（圖：金芳友人提供）
失聯華女金芳（右）來美見男性網友（左）。（圖：金芳友人提供）

本報日前報導中國女子金芳跨洋來美南加州，與網上認識數月的白人男子見面，後來與家人失聯，而見面後的男子也不見蹤影，因此家人求助美國友人報警。金芳的林姓女兒（以下稱林小姐）近日聯繫本報希望澄清坊間一些傳聞，她強調母親金芳是有備而來，也訂好了10月間回程機票，並非傳言有意滯留美國不歸。

林小姐表示，「首先，非常感謝貴報針對母親失蹤的報導，這給了我們很大的力量，感激不盡！其次，目前這件事情引起了廣泛的關注，包括海內外的各媒體平台，輿論正在發酵，也發覺到了這件事情引起了不少非議，這對我們家屬無疑也是一種傷害。」

林小姐說，母親金芳一向喜愛旅遊，先前在歐洲居住生活了很久，有很豐富的旅遊經驗，疫情開始後才回中國，在國外和國內都有去過很多地方，也多次單身前往不同的地方旅遊，從未發生過安全意外。

林小姐認為，母親金芳也不是隨便輕信了網上認識的那個美國人，出發前母親也要過他的證件，都有保存下來，也留下了一些照片資料與紀錄，就是為了能有一個基本的保障，她能做的準備工作都有做，但沒想到還是出了狀況。

林小姐說明，母親金芳與對方網上交流數月，獲知對方是退伍軍人，並有著天真想法認為軍人不會太壞，只覺得對方有本領在身反而能夠保障自己的安全。母親是很善良的人，很少以壞心去想別人，這是她的天真之處。其次，在網上查詢這個人的犯罪前科也不是一件容易的事情，能夠查詢的資訊也只了解到一些交通違規輕罪之類的，誰能想對方居然是緩刑犯，也沒想到一個有前科有犯罪背景的人能夠逍遙法外，這是美國法律體制不健全，而不是母親金芳的善良導致。

林小姐指出，「目前網上的一些惡意揣測與非議對尋人幫助不大，反而還會讓母親金芳和家屬受到更大傷害，也希望能夠透過她的澄清，讓輿論力量能夠成為幫助家屬而不是傷害我們的利刃。」

林小姐還說，「需強調一下，母親金芳只是與他聊得投機，並沒有說非要發展成交往關係，經過大半年的網上交流聊得投機，加上母親本就愛旅遊所以決定去美國相見一下真人，但她也訂好了返程機票，回國行程也安排妥當了，並沒有非要在美國久留或與對方發展關係的打算。」

近日本報報導，中國女子金芳在網上結識美國男性網友後，於2023年7月14日跨洋抵美，在南加內陸棕櫚泉與男網友見面後，不久與家人失聯。聖伯納汀諾縣警方已經發布尋人啟事。協尋友人表示，金芳最後在朋友圈發帖說，要與男網友去約書亞樹國家公園遠足健行，但此後沒有下落，男性網友也與外界失聯。

警方表示，初步調查獲悉，金芳的白人男網友菲特派崔克（John Root Fitzpatrick），52歲，身高5呎8吋，體重185磅，黑色頭髮，黃褐色眼睛。該男子是一名退伍軍人，有犯罪前科，曾因攻擊輕罪判緩刑。警方也呼籲民眾一旦有該男子下落，致電警方：760-366-4175或909-387-8313。

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