暑假結束 轉機赴中降至1400～1600元

中美航班遲遲沒有大幅增班，導致三年未回中國的華人已慢慢接受1600元左右機票現實，不少人選擇集中在下半年回去。（記者張宏／攝影）

機票業者Tiffany表示，不少想回中國但還在觀望的客人已逐漸接受航班短期不會增加、票價1400元以上的現實，這個價格已比去年便宜，現在飛中國票價比暑期便宜一些。

如持美國護照去台灣轉機經濟艙往返約在1500元到1600元，持中國護照去香港或日本 轉機，大概要1400元上下，但日本轉機不是每天都有。

飛機座位少、需求量大及總體成本上升（包括航空燃油價格高）導致國際機票價格顯著高於疫情 前，尤其是中美航班遲遲沒有大幅增班，導致那些三年未回中國的華人已慢慢接受1600元機票現實，不少人選擇集中在下半年回去。機票業者建議大家要提早購買機票，且選航空公司有撇步，相差會有幾百元之多。

Hopper首席經濟學家Hayley Berg表示，如果打算出國旅行，預計要支付更多費用。幾乎在每個國際市場，今年夏天機票價格都比去年更高。飛往歐洲的航班平均往返費用為1141元，比去年上漲 34%。

Hayley Berg表示，亞洲和大洋洲的航班價格甚至更貴，分別為1784元和1717元。隨著疫情後旅行持續激增，需求導致價格上漲，2023 年持續強勁的需求將繼續對價格構成額外壓力。特別是前往最近才重新開放旅行的地區（例如亞洲部分地區），其他因素也在推動價格上漲，包括航空公司運力及美國聯邦航空局和航空公司的人員配備問題。

Tiffany分享一個選航空公司的撇步說，如果持中國護照，飛中國大陸，提前一個月選擇廈門航空購票或許能找到便宜艙位，廈航相比其他中資航空，票價應對比較靈活。

如果市場上票少，廈航第一個漲價，但票多，廈航會第一個降價。廈門航空的機票太早不放位，提前一個月購買會比較合適。通常票價能比國航南航東航 便宜幾百元，只略比華航和國泰這類航空公司高出一些，且廈航銜接很多中國的二三線城市，比華航和國泰在中國大陸銜接的城市選擇多，對於價格敏感的客人或許是不錯選擇。

Tiffany表示，很多客人三年沒有回去，不少人都想今年下半年回去。如果不增加航班，機票票價屆時肯定還會漲。建議大家回中國要提前一兩個月訂票。