航空公司薪資油價雙漲 長期低價票難尋

忙碌的機場是人們報復性消費還是可持續的繁榮？（記者張宏／攝影）

美國國內的航班價格同去年相比下降15%，且隨著暑期結束，淡季國內機票也逐漸從高位回落，但是國際旅遊機票依然保持在1000元以上。航空公司面臨著汽油和員工成本上漲的雙重壓力，未來低票價難尋。

根據在線旅遊預訂網站 Hopper.com第二季度消費者旅遊指數，航空公司已將美國境內往返航班平均票價削減至目前的285元，比去年同期下降15%。美國國內票價同比下降約50元，預計在寒假之前仍將略低於2019年的水平，寒假期間航空公司通常會隨著需求激增而提高票價。

Hopper首席經濟學家Hayley Berg在一份聲明中表示，目前國內夏季旅行機票價格趨勢低於2022年水平，但仍高於2019年的價格。6月和7月旅行機票價格比2022年低約7%，但依然比2019年高出約16%。

不過，國際旅行旅客應該做好心理準備，因為前往國際目的地的旅行激增，歐洲旅行票價比去年上漲35%，票價超過1000元。且與2022年相比，飛往亞洲的往返航班數量增加23%，除中國以外，前往日本 、韓國等亞洲國家的航班都恢復到90%以上。

專業金融機構oXYGen Financial首席執行官兼聯合創始人泰德．詹金（Ted Jenkin）表示，他不確定人們是否有錢，但人們對個人財務的看法已發生轉變。人們選擇國際目的地作為報復性旅行的方式，不過到年底假期，國內旅行將會增加，報復性購物率將會下降。

也有人不看好航空需求的持續上漲，AirAdvisor的創始人安東·拉琴科（Anton Radchenko）表示，許多人根本無力承擔國內旅行，更不用說國際旅行了，通貨膨脹率仍然居高不下。

華人徐先生一家今年暑假沒有出國旅遊，他說，今年暑期很多朋友去歐洲和日本，但機票酒店加一起要好幾萬元，全家人出遊成本太高，總不能為了玩兩個禮拜全家人節衣縮食。最後決定不出國，改去阿拉斯加坐郵輪一樣玩得很開心。

阿拉斯加航空集團7月就發出警告稱，除燃油費用和非燃油運營成本增加之外，國內需求減弱也將損害其公司財務業績。

同時高油價 和航空公司日益增加的人力成本，會導致機票價格仍有上漲壓力。內華達大學拉斯維加斯分校教授丹．巴布（Dan Bubb）預計，由於石油 價格持續走高，所有航班的機票價格都會上漲。航空公司對油價非常敏感，油價已達到八個月來的高點。

許多航空公司也面臨著成本更高的勞工合同。上個月聯合航空公司和代表其飛行員的工會達成協議，四年內要將飛行員的工資提高最多40%。而達美航空則在3月批准在三年內為飛行員累計加薪34%的合同。