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廢除47號法案 華人團體響應

記者朱敏梓／洛杉磯報導
在10萬人聯名簽署請願廢除47號法案的網站上，目前已有9萬多人簽名。（取材自請願網站）
在10萬人聯名簽署請願廢除47號法案的網站上，目前已有9萬多人簽名。（取材自請願網站）

近年來，加州盜竊行動日異猖獗，治安日益堪憂，「零元購」事件屢見不鮮。許多人認為在一定程度上同47號提案有關，有倡導者發起了10萬加州志願者連署行動廢除47號提案。南加華人積極響應，期望聯合社團和社區領袖以及亞裔居民共同發聲。

47號提案是加州在2014年11月4日通過的一次公投，其全稱為「刑事判決輕罪處罰倡議規約」（Criminal Sentences. Misdemeanor Penalties. Initiative Statute），財物價值在950元以下的盜竊罪，從重罪變成輕罪，嫌犯不必入獄，刑期最高不得超過一年。

導致許多「慣犯」為所欲為，加州主要城市的犯罪率攀升，對亞裔社區也造成了很大的影響，引發了大家對治安的擔憂，例如去年在羅蘭岡一超市前發生的華人夫婦被搶劫事件。

印太研究中心智庫基金會創始人陳貴東表示，政府這樣的政策，正在讓居民和商家不斷蒙受損失，將小偷培養成「大盜」，印太研究中心正在聯合各大華人社團，希望能夠呼籲華人居民參與聯名簽署，廢除該法案。他表示，印太研究中心不僅會在財務上贊助工讀生，聯繫動員社區居民的支持與遊行，還會製作橫幅，刊印宣傳單，用教育的形式來呼籲居民的參與。

他補充，目前許多社區領袖們都紛紛表達了願意參與聯名簽署的意願，他們也將於9月在華人社區中展開具體的行動。不止是華人社區，陳貴東說，洛杉磯的韓裔、日裔、印度裔、越南裔、菲律賓裔社區也將參與進來。

南加大國際公共關係研究所教授尤之毅表示，要去判斷一個政策是否有效，不僅僅是這個政策本身，而是一系列息息相關的政策。她認為，在47號提案的背後，還有更深層次的關於社區治安、槍枝管控、遊民的精神和安置問題、教育資源配置等社會問題需要立法者們去思考。

截至8月9日下午，在請願網站https://sign.moveon.org/petitions/repeal-prop-47-1上，已經有多達9萬6000多人簽名。

華人 加州 南加大

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