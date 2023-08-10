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洛縣委提議：大型酒店、主題樂園時薪提高至25元

【洛杉磯訊】
洛杉磯縣縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）8日提出動議：洛杉磯縣縣屬地大型酒店和主題公園必須支付員工至少每小時25元的薪水。（洛杉磯縣官網）
洛杉磯縣縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）8日提出動議：洛杉磯縣縣屬地大型酒店和主題公園必須支付員工至少每小時25元的薪水。（洛杉磯縣官網）

洛杉磯縣縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）8日提出動議：洛杉磯縣縣屬地大型酒店和主題公園必須支付員工至少每小時25元的薪水。

在8日縣政委員例會上，韓珍妮提出了該項動議，該動議將在最近一次的9月12日例會上商討。韓珍妮表示，「許多員工掙得太少了，不夠在洛杉磯縣生活。低薪也會造成貧困，加重遊民問題和住房不安定性。」「我們社區中太多全職工作的人，卻無法支付起房租。」

在該動議下，洛縣政府相關人員將起草法令，要求在洛縣縣屬地的60個房間以上的酒店以及主題公園，支付員工至少每小時25元的薪水。近日洛杉磯市和長堤市政府提出了類似動議。洛縣條例起草完成後，將重返縣委會議投票表決。

韓珍妮表示，從員工們目前16.90元的時薪上漲為25元，不會讓他們變得富有，但會讓他們生活的更輕鬆，不需要同時打好幾份工來養家，可以支付起房租。不過若以16.9元來看，若調高至25元，增幅約47%。

韓珍妮的另一項與縣政委員Lindsey Horvath共同提議，到2028年員工時薪上漲為30元。她表示已經有心理準備會受到業界的抗議，但她認為生意如此好的洛縣旅遊業，應該支付給員工足夠的工資。

今年5月，洛杉磯市議員Curren Price提出了類似動議，很快遭到業界的抨擊。例如，山谷工商業聯合會（Valley Industry Commerce Association）主席Stuart Waldman表示，最低25元的時薪將讓業者對未來幾個月突增的巨大成本開銷措手不及。他表示，家庭企業以及少數族裔企業受打擊更大。

加州酒店住宿聯合會、亞美酒店業者聯合會、洛杉磯酒店聯合會的聯合聲明表示，該動議是「短見的，針對行業進行政治利益索取。該動議忽視了最低工資的合理性，忽視了時薪不及此的教師和市政府員工。」

加州酒店住宿聯合會主席兼執行長Lynn Mohrfeld說，「為何市議員要給仍脆弱的服務業再添負擔，而不是為洛杉磯的教師和市政工作人員爭取相同的薪資呢？」「就是因為這樣的提議，讓洛杉磯名譽上成為不友好的投資地。真是夠了，洛杉磯市議員應該要做得更好。」

洛杉磯 洛縣 加州

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