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「ㄇ字型」夢魘 LAX交通平日也塞爆險誤機

記者趙健／洛杉磯市報導
吳先生說，Sepulveda大道上的隧道和接近航站樓的「馬蹄形」車道這兩段是最堵的。（受訪者提供）
吳先生說，Sepulveda大道上的隧道和接近航站樓的「馬蹄形」車道這兩段是最堵的。（受訪者提供）

洛杉磯國際機場LAX）的交通狀況一直遭詬病堵車情況嚴重，旅客出行經常深受其擾。近日時逢暑期，再加上機場擴建維護工程持續較久，洛杉磯機場交通擁堵情況更甚，導致多位華人險些誤機。

家住羅蘭岡（Rowland Heights）的留學生吳先生對洛杉磯國際機場的交通狀況其實早有耳聞，但他並未料到，一個非假日非高峰期的晚上，LAX也會塞車到如此地步。吳先生表示，出發前導航顯示的預估時長是40分鐘，結果他竟然花了近兩個小時才抵達布萊德利國際航廈（Tom Bradley Terminal）門口。

吳先生乘坐的飛機是半夜從洛杉磯飛往中國的班次，考慮到托運行李和過海關，他原本打算提前三個小時到達機場。據吳先生描述，他大約比起飛時間提早四小時從家裡出發，起初高速公路很通暢，他只花了大概半小時就從羅蘭岡開到了機場附近。

然而，從105高速公路的1C出口下來後，車流就開始慢慢減速了。吳先生說：「剛開始導航顯示的剩餘時長是20分鐘，我的心態還比較輕鬆。雖然車流『龜速』前行，但畢竟距離自己航班起飛還有三小時，一段不到2哩的路程，再怎麼堵車，一個小時總能開完吧。」

但隨著距離機場越來越接近，吳先生發現導航上顯示的剩餘時間不減反增，還不時跳出車輛事故的提醒。吳先生說，Sepulveda大道上的隧道和接近航站樓的「ㄇ字型」車道這兩段最堵，開始還在慢速移動，到後來車流就不動了。而當時，距離航班起飛的時間只剩下約2個小時，對於還需要托運行李和過海關的吳先生來說，時間已經變得非常緊張。 「我當時恨不得下車直接走去航站樓，可苦於行李實在太多，一個人根本拿不下。」

終於，吳先生在距離航班起飛還有一個半小時的時候趕到了布萊德利國際航廈，他一路小跑好不容易才趕到值機櫃檯。在吳先生辦理托運手續時，他發現自己並不是這趟航班最後一個托運的旅客，還有幾位乘客也同樣是匆忙趕來。 「大家誰也沒想到路上能耽誤這麼久，臨行前都來不及跟親友細細告別。」

吳先生感歎，作為美國最重要的交通樞紐之一，LAX常年擁堵得不到改善，非常耽誤出行。以前節假日擁堵也就算了，現在平日裡也堵個水洩不通，最近有出行計劃的朋友一定提前規劃。

洛杉磯國際機場的交通狀況一直「堵」名昭著，旅客出行深受其擾。（受訪者提供）
洛杉磯國際機場的交通狀況一直「堵」名昭著，旅客出行深受其擾。（受訪者提供）

洛杉磯國際機場 LAX 羅蘭岡

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