清償到期 洛市房東租金難收紛叫苦

過了清繳租金的期限，許多房東還是拿不到錢。（取材自NBC）

雖然8月1日是洛杉磯市欠繳租金 的最後清償期限，但事實上很多房客還是繳不出或根本不理，許多房東 受訪時因而抱怨，他們已經虧了三年房租，租客 能活，但他們已經撐不下去了。

NBC指出，洛市雖然宣稱已經撥款14億元，代償新冠期間的房租，但大洛杉磯公寓協會（Apartment Association of Greater Los Angeles）卻指出，沒領到的差額高達10億元。

公寓協會指出，許多小房東過了8月1日仍然沒拿到疫情期間欠繳的租金，因此叫苦連天。其中一位是1991年由烏克蘭移民到加州的Vlad Polishuk，他經過多年努力好不容易才從租客變房東，但是洛市一再延長禁驅令的效期，還無視租客不還錢的行為，他無奈地說「我又不是大富翁，就是個需要養家活口的平凡人」。

另一位業主Mike Werner則說，他覺得他已經忍得夠久了，除了禁驅令，還有不准調漲租金的規定，讓他們這些房東的收入根本趕不上飛漲的物價。他說，現行政策彷彿在逼小房東賣屋給大企業，開發商可以重建成房間總數更少的高單價公寓，但是根本沒有人管租屋市場的穩定性，將老房子逼進死角只會讓更多人沒地方可住。

Vlad Polishuk 則說，他已經為租客營造了三年的安居環境，但是市府的作為只是讓他更難過活，如果市府把焦點擺在償還欠繳租金，這才能真正解決問題。