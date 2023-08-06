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想入頂大 應發展專業領域

記者張庭瑜/洛杉磯報導
近年來頂尖大學愈來愈難申請，專家認為申請關鍵是不斷發展自己的專業能力，提高自己與這些大學需求的契合程度，圖為哈佛大學。（美聯社）
近年來頂尖大學愈來愈難申請，專家認為申請關鍵是不斷發展自己的專業能力，提高自己與這些大學需求的契合程度，圖為哈佛大學。（美聯社）

知名教育心理學家陳肇新認為，成功申請頂尖大學的關鍵是不斷發展自己的專業能力，展示對社會和學校的貢獻，提高自己與這些大學需求的契合程度，每個申請者都應該找到自己獨特的專業領域，在申請中展現出深度和熱情。

世界日報昨（5）日舉行秋季升學講座，陳肇新主講「美國常春藤及Top 20大學的申請策略——成功思維分析」，他指出進入美國常春藤聯盟及Top 20大學已變得越來越困難，因此於講座中探討成功申請這些頂尖大學的策略，並提供多方面的分析和建議。

陳肇新指出，近年來名校申請人數持續增加，而招生名額有限，每位有能力的學生都面臨多項挑戰。他分享了一位中國學生的案例研究，這位學生成績優秀，GPA高，SAT分數達1590，並在社區和學校積極參與研究和服務工作。然而，他被所有常春藤大學、UC Berkeley、UCLA以及NYU拒絕，這顯示常春藤聯盟對華裔學生的招生標準非常嚴格。

陳肇新也提出對哈佛大學史丹福大學成功申請的一些策略。他強調，申請哈佛時必須符合該校的標準。這些標準包括個人成長、學業成績、專業發展和創意寫作等多方面的表現。這些都是使申請者與哈佛條件契合的關鍵。

此外，他提到了另一個成功因素，就是在申請過程中要配合哈佛大學的需求。他解釋了哈佛對領導能力、學術成就、社區參與等方面的需求，並強調在申請中展示與哈佛需求相契合的重要性。

同樣地，史丹福大學的申請也極具挑戰性，申請的學生需要具有顯著的專業優勢，展示對社會和領導力的承諾，並與該校的需求相契合。例如，有一位學生對人工智能發展有獨到見解，另一位在社區活動和領導方面有顯著貢獻，還有一位在生物醫學領域取得了突出成就。他強調每個申請者都應該在某一領域擁有突出專長，並展示對該領域的深入研究和貢獻。

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陳肇新在講座中指出，平權行動後可能帶來的問題及後續尚不得而知，特別是對於未來想申...
陳肇新在講座中指出，平權行動後可能帶來的問題及後續尚不得而知，特別是對於未來想申請頂尖大學的孩子來說，這代表著一個重要的議題。（記者張庭瑜/攝影）

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