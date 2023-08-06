沒買到票 泰勒絲鐵粉搭機竟求飛越過上空

泰勒絲歌迷＠idkitssammy要求西南航空駕駛員飛越泰勒絲演唱會上空，也被邀請進入駕駛艙。（取材自歌迷抖音）

NewsBREAK報導，正進行時代巡迴演唱會（Eras Tour）的流行天后泰勒絲（Taylor Swift），其粉絲Swiftie（泰勒絲歌迷暱稱）可說是今夏演唱會最瘋狂的歌迷之一。

一位無法買到演唱會門票，抖音 帳號＠idkitssammy的Swiftie，本周要其搭乘的航班飛行員，將飛機飛越洛杉磯 泰勒絲演唱會上空。該歌迷影片中與飛行員對話，並發文寫著「不是飛行員冒犯我，你們知道你們可以走到這裡嗎，文末還夾帶著＃西南行空、＃泰勒絲、＃飛越和＃飛行員等詞條。

這支影片在西南航空（Southwest Airlines）班機上，該歌迷詢問一名空服員，是否能單獨與飛行員交談，事情就是這麼簡單，他們答應了，之後讓她進入駕駛艙。就在那時，她詢問該飛行員，那天晚上是否要飛越英格伍（Inglewood），因為她沒能買到泰勒絲演唱會門票，她想在泰勒絲演唱會中，從空中看著SoFi體育場（SoFi Stadium），最終，飛行員不僅讓她知道她可能會看見體育館，還邀請她坐在駕駛艙內拍攝。