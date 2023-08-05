洛城上百餐廳 巧立名目增收服務費

近年來，額外服務費已成為餐廳食客不滿的原因之一。未公開的小費、便利費或健康保險 費等逐漸出現在愈來愈多的餐館帳單上。知名網站Reddit收集了洛杉磯 悄悄增收服務費的餐廳，位列名單上的餐廳截至8月4日多達126家，其中不乏一些知名網紅餐廳。

這些意想不到的服務費用是在顧客結帳後附加的，通常列在詳細收據的最底部並附有說明，額外費用和小費是分開的。洛杉磯Reddit子版塊製作了一個電子表格，來追蹤哪些餐廳收取額外費用的用途以及是否仍然需要給小費。不過這些餐廳並沒有做出回應。

根據用戶反應，這些服務費從2%至20%不等，費用的解釋包括「健康費」、「廚房費用」和模糊的「管理費」。員工們也可以在表格上提供更多詳細信息，包括所收取的費用是否返還給員工或由餐廳保留。而不少員工留言表示，這些增收的服務費從來沒進入過自己的口袋。

自新冠大流行以來，這些餐飲店的額外費用一直在定期增加。 許多餐館將通貨膨脹、供應鏈短缺和信貸費用交易費等上漲的成本轉嫁給了消費者。洛杉磯地區的Reddit用戶追蹤的大部分服務費用，都將健康保險或其他福利列為具體原因，引起熱烈討論，並提醒消費者可能要多留意自己的帳單。

該網站上就有商業分析師David Lazarus認為，這種偷偷摸摸的收費是一種「欺騙性的商業行為」，許多參與追蹤附加費的Reddit用戶也都同意這一點。

一位用戶認為「他們試圖利用健康保險來欺騙你，讓你以為這筆錢實際上用於健康保險，但這筆錢又屬於餐廳，他們可以用它做任何他們想做的事。這只是另一種削減員工小費的掠奪性稅收。」另一位用戶表示，「這是有意設計的欺騙，如果你在餐廳用餐並在帳單上看到此信息，請不要支持這些做法。」

不少華人 也曾經歷過這樣的糟心事。華人Paul說，自己某一天核對信用卡帳單，發現自己曾去過的一家餐廳帳單，莫名其妙多出了5元錢，猜想應該是餐廳額外收取的服務費用，他立即打給銀行申訴追回，他表示，「不能理解餐廳這種行為，即使只是幾塊錢，也不應該讓消費者買單。」

根據全國餐館協會數據，大約15%的餐館將這些費用添加到總帳單中。目前聯邦貿易委員會正在研究可能的法規來打擊這些欺騙性費用。