我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

過去諷「被遺棄的殭屍末日」…馬斯克轉向 喊愛舊金山

太猛了… 「芭比」上映14天全球狂破9億

洛城上百餐廳 巧立名目增收服務費

記者朱敏梓／綜合報導

近年來，額外服務費已成為餐廳食客不滿的原因之一。未公開的小費、便利費或健康保險費等逐漸出現在愈來愈多的餐館帳單上。知名網站Reddit收集了洛杉磯悄悄增收服務費的餐廳，位列名單上的餐廳截至8月4日多達126家，其中不乏一些知名網紅餐廳。

這些意想不到的服務費用是在顧客結帳後附加的，通常列在詳細收據的最底部並附有說明，額外費用和小費是分開的。洛杉磯Reddit子版塊製作了一個電子表格，來追蹤哪些餐廳收取額外費用的用途以及是否仍然需要給小費。不過這些餐廳並沒有做出回應。

根據用戶反應，這些服務費從2%至20%不等，費用的解釋包括「健康費」、「廚房費用」和模糊的「管理費」。員工們也可以在表格上提供更多詳細信息，包括所收取的費用是否返還給員工或由餐廳保留。而不少員工留言表示，這些增收的服務費從來沒進入過自己的口袋。

自新冠大流行以來，這些餐飲店的額外費用一直在定期增加。 許多餐館將通貨膨脹、供應鏈短缺和信貸費用交易費等上漲的成本轉嫁給了消費者。洛杉磯地區的Reddit用戶追蹤的大部分服務費用，都將健康保險或其他福利列為具體原因，引起熱烈討論，並提醒消費者可能要多留意自己的帳單。

該網站上就有商業分析師David Lazarus認為，這種偷偷摸摸的收費是一種「欺騙性的商業行為」，許多參與追蹤附加費的Reddit用戶也都同意這一點。

一位用戶認為「他們試圖利用健康保險來欺騙你，讓你以為這筆錢實際上用於健康保險，但這筆錢又屬於餐廳，他們可以用它做任何他們想做的事。這只是另一種削減員工小費的掠奪性稅收。」另一位用戶表示，「這是有意設計的欺騙，如果你在餐廳用餐並在帳單上看到此信息，請不要支持這些做法。」

不少華人也曾經歷過這樣的糟心事。華人Paul說，自己某一天核對信用卡帳單，發現自己曾去過的一家餐廳帳單，莫名其妙多出了5元錢，猜想應該是餐廳額外收取的服務費用，他立即打給銀行申訴追回，他表示，「不能理解餐廳這種行為，即使只是幾塊錢，也不應該讓消費者買單。」

根據全國餐館協會數據，大約15%的餐館將這些費用添加到總帳單中。目前聯邦貿易委員會正在研究可能的法規來打擊這些欺騙性費用。

保險 洛杉磯 華人

上一則

精闢解析名校申請 今日別錯過

延伸閱讀

洛杉磯百多家餐廳 巧立名目增收服務費

洛杉磯百多家餐廳 巧立名目增收服務費
僑委會海外搭僑 台學生訪洛杉磯台商

僑委會海外搭僑 台學生訪洛杉磯台商
洛城新語╱學術誠信面前 人人平等

洛城新語╱學術誠信面前 人人平等
小費的反思

小費的反思
理財百科／即使跟你要 這5種情況不用給小費

理財百科／即使跟你要 這5種情況不用給小費
芝城擬漲小費員工時薪 增帶薪假至15天

芝城擬漲小費員工時薪 增帶薪假至15天

熱門新聞

發財團現在絕大多數賭客是華人年長者。（本報記者／攝影）

10年輸多贏少 7旬華翁仍堅持每日參與「發財團」

2023-07-30 20:49
警方朝華男開槍。（洛縣警局提供）

華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍

2023-07-31 22:00
好市多出現搶米潮。（取材自推特）

世說新聞╱好市多突發搶米潮 價格要大漲？

2023-07-27 21:58
安大略Ontario Mills Mall7月30日發生疑似槍擊事件，引發民眾恐慌性逃跑。（取材自推特）

槍響？打劫？南加商圈突爆大規模恐慌性逃跑

2023-08-01 19:38
何女士的房間只有約10平米大，家具、雜物占據了大部分空間。（記者王若然／攝影）

7旬華婦「蝸居」洛城華埠 兩人合住10平米房 與無證客為鄰

2023-07-30 14:09
大莊家賭場亞裔新年裝飾。（賭場官網）

可月入8000元 六旬華人要學賭場發牌

2023-07-31 14:18

超人氣

更多 >
華裔企業家林建新疑自殺身亡 友人驚訝：沒有動機

華裔企業家林建新疑自殺身亡 友人驚訝：沒有動機
利息高達4.5% 七成中等收入民眾卻沒開高收益儲蓄帳戶

利息高達4.5% 七成中等收入民眾卻沒開高收益儲蓄帳戶
送別李玟後…甄妮同框劉嘉玲 獨生女罕見露面

送別李玟後…甄妮同框劉嘉玲 獨生女罕見露面
舊愛才剛離婚 湯姆克魯斯心癢想復合 後悔當年娶凱蒂？

舊愛才剛離婚 湯姆克魯斯心癢想復合 後悔當年娶凱蒂？
煮豆子加入這東西 減少脹氣還能更快熟

煮豆子加入這東西 減少脹氣還能更快熟