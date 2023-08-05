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高房價壓力 洛縣人口3年少50萬 2060年將僅剩820萬

編譯胡立宗／綜合報導
洛杉磯縣人口持續減少，至2060年將只剩820萬人。（本報資料照片）
洛杉磯縣人口持續減少，至2060年將只剩820萬人。（本報資料照片）

加州財政廳（California Department of Finance）最新預估顯示，洛杉磯縣的人口正減少中，該縣到2023年的人口為950萬，2020年該縣的人口為1000萬，換言之，三年內已經人口減少達50萬人，約5%。

依據該報告預估，洛杉磯縣人口自2023年到2060年恐將減少約140萬人，由2023年的950萬人逐年減少到2060年的820萬人。洛杉磯縣過去人口超過千萬，是全美第一大縣。

人口不少的沙加緬度、橙縣、聖地牙哥等縣也將減少，但長期來看還是會增加。普萊賽縣（Placer County）、肯恩縣（Kern County）與麥塞德（Merced County）的人口將持續成長。

財政廳並未說明洛縣人口持續減少的原因，但從往年分析來看，房價高漲恐是主因之一。房地產資訊商Zillow的最新資料顯示，洛杉磯地區的房屋中位價已達97萬5333元，逼近100萬元大關，較五年前增加30%。

若放大到加州，整體而言，財政廳預估人口在2030年前都將持續減少，之後才會逐漸增加。就跟居民離開洛縣的原因一樣，居民離開加州的原因也是房價過高，不如搬到房價較低的德州等地。

自助儲物空間搜尋平台Storage Café數據顯示，2021年由加州搬到德州的人數達11萬1000人，較2012年增加80%。Zillow的數據則顯示，加州住家平均價格為73萬7900，德州均價僅30萬2333元。

加州 洛杉磯 德州

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